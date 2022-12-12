Постпреды ЕС согласуют девятый пакет санкций против России
Постпреды ЕС проведут заседание по согласованию девятого пакета антироссийских санкций
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС только вечером в понедельник проведут заседание, на котором продолжат преодолевать разногласия по согласованию девятого пакета антироссийских санкций, следует из повестки встречи.
Заседание намечено на 18.00 по местному времени (20.00 мск).
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В ЕС рассчитывали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи министров допустил, что новые санкции против России не будут согласованы в понедельник из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов.
Предварительное единогласное согласование ограничительных мер постпредами стран ЕС является обязательной и одной из самых важных процедур в рамках утверждения каждого нового санкционного пакета. Затем следует утверждение странами ЕС на министерском уровне, после чего решения должны быть опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Только после публикации они вступают в силу.
Вопросы о расширении как экономических, так и персональных санкций против России числятся в повестке постпредов ЕС в разделе требующих предварительных дискуссий. В случае, если договоренность все-таки будет достигнута, главы МИД смогут оперативно утвердить новый санкционный пакет в понедельник вечером до окончания своей встречи в Брюсселе. В противном случае, утверждение на уровне министров пройдет позднее. Европейские политики в понедельник высказывали надежду на то, что новый пакет, как минимум, будет введен в действие до последнего в этом году европейского саммита 15-16 декабря.
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Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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