Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС согласуют девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838072883.html
Постпреды ЕС согласуют девятый пакет санкций против России
Постпреды ЕС согласуют девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 12.12.2022
Постпреды ЕС согласуют девятый пакет санкций против России
Постоянные представители стран-членов ЕС только вечером в понедельник проведут заседание, на котором продолжат преодолевать разногласия по согласованию девятого РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:38
2022-12-12T14:38
в мире
жозеп боррель
владимир путин
россия
брюссель
украина
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821927508_228:577:2844:2048_1920x0_80_0_0_0ae9894111bb30b064c7dd35808ecaa1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС только вечером в понедельник проведут заседание, на котором продолжат преодолевать разногласия по согласованию девятого пакета антироссийских санкций, следует из повестки встречи.Заседание намечено на 18.00 по местному времени (20.00 мск).В ЕС рассчитывали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи министров допустил, что новые санкции против России не будут согласованы в понедельник из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов.Предварительное единогласное согласование ограничительных мер постпредами стран ЕС является обязательной и одной из самых важных процедур в рамках утверждения каждого нового санкционного пакета. Затем следует утверждение странами ЕС на министерском уровне, после чего решения должны быть опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Только после публикации они вступают в силу.Вопросы о расширении как экономических, так и персональных санкций против России числятся в повестке постпредов ЕС в разделе требующих предварительных дискуссий. В случае, если договоренность все-таки будет достигнута, главы МИД смогут оперативно утвердить новый санкционный пакет в понедельник вечером до окончания своей встречи в Брюсселе. В противном случае, утверждение на уровне министров пройдет позднее. Европейские политики в понедельник высказывали надежду на то, что новый пакет, как минимум, будет введен в действие до последнего в этом году европейского саммита 15-16 декабря.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html
https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html
россия
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821927508_570:513:2617:2048_1920x0_80_0_0_b8df97fbb2d3f706700814e07dabfefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жозеп боррель, владимир путин, россия, брюссель, украина, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, санкции в отношении россии
В мире, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Россия, Брюссель, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
14:38 12.12.2022
 
Постпреды ЕС согласуют девятый пакет санкций против России

Постпреды ЕС проведут заседание по согласованию девятого пакета антироссийских санкций

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС только вечером в понедельник проведут заседание, на котором продолжат преодолевать разногласия по согласованию девятого пакета антироссийских санкций, следует из повестки встречи.
Заседание намечено на 18.00 по местному времени (20.00 мск).
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 08:00
Девятый пакет санкций отправляется в тупик
В ЕС рассчитывали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи министров допустил, что новые санкции против России не будут согласованы в понедельник из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов.
Предварительное единогласное согласование ограничительных мер постпредами стран ЕС является обязательной и одной из самых важных процедур в рамках утверждения каждого нового санкционного пакета. Затем следует утверждение странами ЕС на министерском уровне, после чего решения должны быть опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Только после публикации они вступают в силу.
Вопросы о расширении как экономических, так и персональных санкций против России числятся в повестке постпредов ЕС в разделе требующих предварительных дискуссий. В случае, если договоренность все-таки будет достигнута, главы МИД смогут оперативно утвердить новый санкционный пакет в понедельник вечером до окончания своей встречи в Брюсселе. В противном случае, утверждение на уровне министров пройдет позднее. Европейские политики в понедельник высказывали надежду на то, что новый пакет, как минимум, будет введен в действие до последнего в этом году европейского саммита 15-16 декабря.
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 08:00
Австрия предупреждает Европу о последствиях
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 08:00
ЕС оказался на новом российском газовом крючке
 
В миреЖозеп БоррельВладимир ПутинРоссияБрюссельУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала