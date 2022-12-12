https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837977261.html

ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ

ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2022

ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ

Евросоюз готовится назначить своего бывшего посла в США Дэвида О'Салливана на пост спецпредставителя ЕС по санкциям, он может приступить к работе в январе,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:35

2022-12-12T10:35

2022-12-12T10:35

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз готовится назначить своего бывшего посла в США Дэвида О'Салливана на пост спецпредставителя ЕС по санкциям, он может приступить к работе в январе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Брюсселе.Ожидается, что решение о назначении О'Салливана будет принято Еврокомиссией во вторник. По сведениям издания, экс-послу в США предложено занять новую должность с января.Согласно планам ЕС, спецпредставитель будет добиваться более строгого соблюдения европейских санкций и пресекать попытки обхода ограничительных мер, введенных против России.Как пишет издание, в центре внимания ЕС находится Турция, которая отказалась зеркально отразить санкции Брюсселя, принятые против Кремля. Как отмечается, США и ЕС настаивают, чтобы Анкара пресекла поставки запрещенных товаров торговцами, стремящимися обойти жесткий контроль за экспортом промышленной и оборонной продукции, введенный в отношении России.

https://ria.ru/20221210/evropa-1837710858.html

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

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в мире, сша, брюссель, россия, еврокомиссия, евросоюз