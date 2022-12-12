https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837977261.html
ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ
ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ
Евросоюз готовится назначить своего бывшего посла в США Дэвида О'Салливана на пост спецпредставителя ЕС по санкциям, он может приступить к работе в январе,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:35
2022-12-12T10:35
2022-12-12T10:35
в мире
сша
брюссель
россия
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз готовится назначить своего бывшего посла в США Дэвида О'Салливана на пост спецпредставителя ЕС по санкциям, он может приступить к работе в январе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Брюсселе.Ожидается, что решение о назначении О'Салливана будет принято Еврокомиссией во вторник. По сведениям издания, экс-послу в США предложено занять новую должность с января.Согласно планам ЕС, спецпредставитель будет добиваться более строгого соблюдения европейских санкций и пресекать попытки обхода ограничительных мер, введенных против России.Как пишет издание, в центре внимания ЕС находится Турция, которая отказалась зеркально отразить санкции Брюсселя, принятые против Кремля. Как отмечается, США и ЕС настаивают, чтобы Анкара пресекла поставки запрещенных товаров торговцами, стремящимися обойти жесткий контроль за экспортом промышленной и оборонной продукции, введенный в отношении России.
https://ria.ru/20221210/evropa-1837710858.html
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
сша
брюссель
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, брюссель, россия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Брюссель, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ
FT: ЕС готовится назначить спецпредставителем по санкциям своего бывшего посла в США