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ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
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ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ
ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ
Евросоюз готовится назначить своего бывшего посла в США Дэвида О'Салливана на пост спецпредставителя ЕС по санкциям, он может приступить к работе в январе,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:35
2022-12-12T10:35
в мире
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брюссель
россия
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз готовится назначить своего бывшего посла в США Дэвида О'Салливана на пост спецпредставителя ЕС по санкциям, он может приступить к работе в январе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Брюсселе.Ожидается, что решение о назначении О'Салливана будет принято Еврокомиссией во вторник. По сведениям издания, экс-послу в США предложено занять новую должность с января.Согласно планам ЕС, спецпредставитель будет добиваться более строгого соблюдения европейских санкций и пресекать попытки обхода ограничительных мер, введенных против России.Как пишет издание, в центре внимания ЕС находится Турция, которая отказалась зеркально отразить санкции Брюсселя, принятые против Кремля. Как отмечается, США и ЕС настаивают, чтобы Анкара пресекла поставки запрещенных товаров торговцами, стремящимися обойти жесткий контроль за экспортом промышленной и оборонной продукции, введенный в отношении России.
https://ria.ru/20221210/evropa-1837710858.html
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
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в мире, сша, брюссель, россия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Брюссель, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
10:35 12.12.2022
 
ЕС готовится к назначению нового спецпредставителя по санкциям, пишут СМИ

FT: ЕС готовится назначить спецпредставителем по санкциям своего бывшего посла в США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз готовится назначить своего бывшего посла в США Дэвида О'Салливана на пост спецпредставителя ЕС по санкциям, он может приступить к работе в январе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Брюсселе.
Ожидается, что решение о назначении О'Салливана будет принято Еврокомиссией во вторник. По сведениям издания, экс-послу в США предложено занять новую должность с января.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 12:46
"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность
Согласно планам ЕС, спецпредставитель будет добиваться более строгого соблюдения европейских санкций и пресекать попытки обхода ограничительных мер, введенных против России.
Как пишет издание, в центре внимания ЕС находится Турция, которая отказалась зеркально отразить санкции Брюсселя, принятые против Кремля. Как отмечается, США и ЕС настаивают, чтобы Анкара пресекла поставки запрещенных товаров торговцами, стремящимися обойти жесткий контроль за экспортом промышленной и оборонной продукции, введенный в отношении России.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 08:00
Девятый пакет санкций отправляется в тупик
 
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