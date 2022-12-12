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В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира

В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира - РИА Новости, 12.12.2022

В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира

Кремлю неизвестно о предложении Владимира Зеленского провести международный саммит мира, а также о его "миротворческих усилиях", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:20

2022-12-12T14:20

2022-12-12T14:28

киев

владимир зеленский

украина

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

специальная военная операция на украине

джо байден

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кремлю неизвестно о предложении Владимира Зеленского провести международный саммит мира, а также о его "миротворческих усилиях", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в Белом доме США рассказали о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с Зеленским. В сообщении говорилось, что американский президент приветствовал заявление Зеленого о готовности к "справедливому миру", основанному "фундаментальных принципах" устава ООН."Нет, ничего не слышали. Нам собственно ничего неизвестно о миротворчестве президента Зеленского", - ответил Песков на вопрос, известно ли Кремлю, что Зеленский в разговоре с Байденом предложил провести международный саммит мира, а в свою очередь американский президент поблагодарил Зеленского за "усилия в миротворчестве".

https://ria.ru/20221212/prioritety-1837943277.html

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киев, владимир зеленский, украина, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), джо байден