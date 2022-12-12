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В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/sammit-1838064281.html
В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира
В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира - РИА Новости, 12.12.2022
В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира
Кремлю неизвестно о предложении Владимира Зеленского провести международный саммит мира, а также о его "миротворческих усилиях", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:20
2022-12-12T14:28
киев
владимир зеленский
украина
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
специальная военная операция на украине
джо байден
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кремлю неизвестно о предложении Владимира Зеленского провести международный саммит мира, а также о его "миротворческих усилиях", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в Белом доме США рассказали о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с Зеленским. В сообщении говорилось, что американский президент приветствовал заявление Зеленого о готовности к "справедливому миру", основанному "фундаментальных принципах" устава ООН."Нет, ничего не слышали. Нам собственно ничего неизвестно о миротворчестве президента Зеленского", - ответил Песков на вопрос, известно ли Кремлю, что Зеленский в разговоре с Байденом предложил провести международный саммит мира, а в свою очередь американский президент поблагодарил Зеленского за "усилия в миротворчестве".
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киев, владимир зеленский, украина, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), джо байден
Киев, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Специальная военная операция на Украине, Джо Байден
14:20 12.12.2022 (обновлено: 14:28 12.12.2022)
 
В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира

Песков: в Кремле ничего не слышали об идее Киева провести международный саммит мира

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кремлю неизвестно о предложении Владимира Зеленского провести международный саммит мира, а также о его "миротворческих усилиях", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в Белом доме США рассказали о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с Зеленским. В сообщении говорилось, что американский президент приветствовал заявление Зеленого о готовности к "справедливому миру", основанному "фундаментальных принципах" устава ООН.
"Нет, ничего не слышали. Нам собственно ничего неизвестно о миротворчестве президента Зеленского", - ответил Песков на вопрос, известно ли Кремлю, что Зеленский в разговоре с Байденом предложил провести международный саммит мира, а в свою очередь американский президент поблагодарил Зеленского за "усилия в миротворчестве".
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Джо Байден
 
 
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