https://ria.ru/20221212/sammit-1838064281.html
В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира
В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира - РИА Новости, 12.12.2022
В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира
Кремлю неизвестно о предложении Владимира Зеленского провести международный саммит мира, а также о его "миротворческих усилиях", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:20
2022-12-12T14:20
2022-12-12T14:28
киев
владимир зеленский
украина
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
специальная военная операция на украине
джо байден
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кремлю неизвестно о предложении Владимира Зеленского провести международный саммит мира, а также о его "миротворческих усилиях", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в Белом доме США рассказали о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с Зеленским. В сообщении говорилось, что американский президент приветствовал заявление Зеленого о готовности к "справедливому миру", основанному "фундаментальных принципах" устава ООН."Нет, ничего не слышали. Нам собственно ничего неизвестно о миротворчестве президента Зеленского", - ответил Песков на вопрос, известно ли Кремлю, что Зеленский в разговоре с Байденом предложил провести международный саммит мира, а в свою очередь американский президент поблагодарил Зеленского за "усилия в миротворчестве".
https://ria.ru/20221212/prioritety-1837943277.html
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киев, владимир зеленский, украина, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), джо байден
Киев, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Специальная военная операция на Украине, Джо Байден
14:20 12.12.2022 (обновлено: 14:28 12.12.2022)
В Кремле не слышали об идее Киева провести международный саммит мира
Песков: в Кремле ничего не слышали об идее Киева провести международный саммит мира