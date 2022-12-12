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Пассажиропоток в поездах на юг в этом году оказался больше, чем до пандемии - РИА Новости, 12.12.2022
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Туризм
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Пассажиропоток в поездах на юг в этом году оказался больше, чем до пандемии
Пассажиропоток в поездах на юг в этом году оказался больше, чем до пандемии - РИА Новости, 12.12.2022
Пассажиропоток в поездах на юг в этом году оказался больше, чем до пандемии
РЖД в 2022 году зафиксировали сохранение в поездах летнего потока пассажиров с российских южных курортов до середины октября, сообщил на брифинге... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:43
2022-12-12T16:43
туризм
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туризм
ржд
поезда
краснодарский край
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. РЖД в 2022 году зафиксировали сохранение в поездах летнего потока пассажиров с российских южных курортов до середины октября, сообщил на брифинге замгендиректора компании, начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков."Это лето у нас было уникальное. Мы превзошли объемы даже 2019 года, доковидного, по которому мы равнялись с точки зрения перевозки пассажиров в южном направлении", – рассказал замглавы РЖД.Он отметил, что РЖД разработали абсолютно новый график, где к прежним 62 ниткам пассажирских поездов было добавлено еще семь, а в отдельные сутки число поездов, движущихся в южном направлении, доходило до 74."Нам удалось справиться с этой задачей. Но все привыкли, что лето заканчивается в августе, когда начинается учебный год, все возвращаются. Но в этом году у нас пассажирское лето продлилось до середины октября", – отметил замглавы РЖД.Он пояснил, что компания объясняет это закрытием ряда зарубежных направлений для отдыха.
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, РЖД, поезда, Краснодарский край
16:43 12.12.2022
 
Пассажиропоток в поездах на юг в этом году оказался больше, чем до пандемии

РЖД в 2022 году увидели сохранение летнего потока пассажиров в поездах с юга и осенью

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПассажиры на вокзале
Пассажиры на вокзале - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. РЖД в 2022 году зафиксировали сохранение в поездах летнего потока пассажиров с российских южных курортов до середины октября, сообщил на брифинге замгендиректора компании, начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.
"Это лето у нас было уникальное. Мы превзошли объемы даже 2019 года, доковидного, по которому мы равнялись с точки зрения перевозки пассажиров в южном направлении", – рассказал замглавы РЖД.
Он отметил, что РЖД разработали абсолютно новый график, где к прежним 62 ниткам пассажирских поездов было добавлено еще семь, а в отдельные сутки число поездов, движущихся в южном направлении, доходило до 74.
"Нам удалось справиться с этой задачей. Но все привыкли, что лето заканчивается в августе, когда начинается учебный год, все возвращаются. Но в этом году у нас пассажирское лето продлилось до середины октября", – отметил замглавы РЖД.
Он пояснил, что компания объясняет это закрытием ряда зарубежных направлений для отдыха.
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