https://ria.ru/20221212/rzhd-1838078888.html

Пассажиропоток в поездах на юг в этом году оказался больше, чем до пандемии

Пассажиропоток в поездах на юг в этом году оказался больше, чем до пандемии - РИА Новости, 12.12.2022

Пассажиропоток в поездах на юг в этом году оказался больше, чем до пандемии

РЖД в 2022 году зафиксировали сохранение в поездах летнего потока пассажиров с российских южных курортов до середины октября, сообщил на брифинге... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:43

2022-12-12T16:43

2022-12-12T16:43

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. РЖД в 2022 году зафиксировали сохранение в поездах летнего потока пассажиров с российских южных курортов до середины октября, сообщил на брифинге замгендиректора компании, начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков."Это лето у нас было уникальное. Мы превзошли объемы даже 2019 года, доковидного, по которому мы равнялись с точки зрения перевозки пассажиров в южном направлении", – рассказал замглавы РЖД.Он отметил, что РЖД разработали абсолютно новый график, где к прежним 62 ниткам пассажирских поездов было добавлено еще семь, а в отдельные сутки число поездов, движущихся в южном направлении, доходило до 74."Нам удалось справиться с этой задачей. Но все привыкли, что лето заканчивается в августе, когда начинается учебный год, все возвращаются. Но в этом году у нас пассажирское лето продлилось до середины октября", – отметил замглавы РЖД.Он пояснил, что компания объясняет это закрытием ряда зарубежных направлений для отдыха.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, ржд, поезда, краснодарский край