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В Приморье спасли рыбака, которого могло унести в море на льдине
В Приморье спасли рыбака, которого могло унести в море на льдине - РИА Новости, 12.12.2022
В Приморье спасли рыбака, которого могло унести в море на льдине
Спасатели в Приморье сняли со льдины рыбака, которого в понедельник уносило в море, сообщила РИА Новости специалист пресс-службы краевого государственного... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:39
2022-12-12T12:39
2022-12-12T12:39
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Спасатели в Приморье сняли со льдины рыбака, которого в понедельник уносило в море, сообщила РИА Новости специалист пресс-службы краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС Алена Заборовская.Ранее в социальных сетях региона распространилось видео, на кадрах которого - десяток рыбаков стоят на побережье, несколько человек идут по льду к берегу. Со слов очевидцев сообщалось, что во Владивостоке оторвало льдину, рыбаков уносит в море."Сильный ветер сейчас, лед очень хрупкий, но рыбаки все равно пошли. Ветром оторвало льдину (рыбаки)... благополучно вышли на берег, один не успел. На льдине его стало уносить в море, но очевидцы вовремя вызвали краевых спасателей (краевой поисково-спасательной службы - ред.). Его спасли", - сообщила Заборовская.В понедельник власти Владивостока запретили выход на лед водных объектов до 31 декабря. Сообщалось, что запрет введен для "обеспечения охраны жизни и здоровья, безопасности населения на водных объектах". Региональный главк МЧС регулярно предупреждает об опасности выхода на акваторию, так как лед еще не окреп.
https://radiosputnik.ria.ru/20221204/kazakhstan-1836219188.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье спасли рыбака, которого могло унести в море на льдине
В Приморье спасли рыбака, которого могло унести в море на оторвавшейся льдине