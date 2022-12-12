https://ria.ru/20221212/rossiya-1838156243.html
Алаудинов сообщил о планомерном наступлении по всей линии соприкосновения
Алаудинов сообщил о планомерном наступлении по всей линии соприкосновения - РИА Новости, 12.12.2022
Алаудинов сообщил о планомерном наступлении по всей линии соприкосновения
Российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, заявил помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:16
2022-12-12T18:16
2022-12-12T22:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
апты алаудинов
луганская народная республика
украина
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ГРОЗНЫЙ, 12 дек — РИА Новости. Российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, заявил помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале Рамзана Кадырова. "Вопрос о том, что какой-то город или населенный пункт может быть оставлен, <…> вообще не стоит, и никто не собирается его ставить. Сейчас по всей линии фронта произошла перегруппировка, благодаря очень грамотному тактическому ходу (генерала армии Сергея Владимировича. — Прим. ред.) Суровикина как руководителя СВО. <…> Ежедневно на всех участках наши подразделения потихоньку двигаются вперед", — сообщил Алаудинов.Как отметил сам чеченский лидер в подписи к видеоролику, прогнозы по спецоперации весьма благоприятные. Российские войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, выполняя одну из главных задач — денацификацию Украины, добавил Кадыров.Накануне в Министерстве обороны сообщили о продолжении наступления на Донецком направлении, где российские военные отразили несколько контратак ВСУ. В итоги за сутки они уничтожили до 40 украинских солдат, две боевые бронированные машины и три пикапа.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.
https://ria.ru/20221212/minomety-1837975099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:16 12.12.2022 (обновлено: 22:12 12.12.2022)
Алаудинов сообщил о планомерном наступлении по всей линии соприкосновения
Глава Чечни Кадыров: ВС России планомерно отодвигают линию фронта в зоне спецоперации