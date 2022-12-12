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Алаудинов сообщил о планомерном наступлении по всей линии соприкосновения - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/rossiya-1838156243.html
Алаудинов сообщил о планомерном наступлении по всей линии соприкосновения
Алаудинов сообщил о планомерном наступлении по всей линии соприкосновения - РИА Новости, 12.12.2022
Алаудинов сообщил о планомерном наступлении по всей линии соприкосновения
Российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, заявил помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:16
2022-12-12T22:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
апты алаудинов
луганская народная республика
украина
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ГРОЗНЫЙ, 12 дек — РИА Новости. Российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, заявил помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале Рамзана Кадырова. "Вопрос о том, что какой-то город или населенный пункт может быть оставлен, &lt;…&gt; вообще не стоит, и никто не собирается его ставить. Сейчас по всей линии фронта произошла перегруппировка, благодаря очень грамотному тактическому ходу (генерала армии Сергея Владимировича. — Прим. ред.) Суровикина как руководителя СВО. &lt;…&gt; Ежедневно на всех участках наши подразделения потихоньку двигаются вперед", — сообщил Алаудинов.Как отметил сам чеченский лидер в подписи к видеоролику, прогнозы по спецоперации весьма благоприятные. Российские войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, выполняя одну из главных задач — денацификацию Украины, добавил Кадыров.Накануне в Министерстве обороны сообщили о продолжении наступления на Донецком направлении, где российские военные отразили несколько контратак ВСУ. В итоги за сутки они уничтожили до 40 украинских солдат, две боевые бронированные машины и три пикапа.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.
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луганская народная республика
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня), апты алаудинов, луганская народная республика, украина, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Чеченская республика (Чечня), Апты Алаудинов, Луганская Народная Республика, Украина, Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс
18:16 12.12.2022 (обновлено: 22:12 12.12.2022)
 
Алаудинов сообщил о планомерном наступлении по всей линии соприкосновения

Глава Чечни Кадыров: ВС России планомерно отодвигают линию фронта в зоне спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 дек — РИА Новости. Российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, заявил помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале Рамзана Кадырова.
"Вопрос о том, что какой-то город или населенный пункт может быть оставлен, <…> вообще не стоит, и никто не собирается его ставить. Сейчас по всей линии фронта произошла перегруппировка, благодаря очень грамотному тактическому ходу (генерала армии Сергея Владимировича. — Прим. ред.) Суровикина как руководителя СВО. <…> Ежедневно на всех участках наши подразделения потихоньку двигаются вперед", — сообщил Алаудинов.
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:22Специальная военная операция на Украине
"Получили команду": работа минометного расчета на Запорожском направлении
Как отметил сам чеченский лидер в подписи к видеоролику, прогнозы по спецоперации весьма благоприятные. Российские войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, выполняя одну из главных задач — денацификацию Украины, добавил Кадыров.
Накануне в Министерстве обороны сообщили о продолжении наступления на Донецком направлении, где российские военные отразили несколько контратак ВСУ. В итоги за сутки они уничтожили до 40 украинских солдат, две боевые бронированные машины и три пикапа.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФЧеченская республика (Чечня)Апты АлаудиновЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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