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"Россия должна победить". В США осознали совершенную на Украине ошибку - РИА Новости, 12.12.2022
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"Россия должна победить". В США осознали совершенную на Украине ошибку
"Россия должна победить". В США осознали совершенную на Украине ошибку - РИА Новости, 12.12.2022
"Россия должна победить". В США осознали совершенную на Украине ошибку
Действия США и НАТО на Украине увеличивают риск ядерной конфронтации, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:08
2022-12-12T17:06
пол крейг робертс
рональд рейган
украина
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нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Действия США и НАТО на Украине увеличивают риск ядерной конфронтации, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс."Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон", — указал он.По мнению Робертса, оружейные корпорации лоббируют эскалацию, так как получают с этого огромный доход. Специалист призвал Вашингтон прекратить участие в украинском кризисе, в противном случае американцев ждет вьетнамский сценарий."Украинские солдаты проигрывают — а значит, скоро за этим последует и агитация за ввод американских и европейских частей. Сначала они скажут, что для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели все это во Вьетнаме", — заключил автор статьи.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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пол крейг робертс, рональд рейган, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, в мире
Пол Крейг Робертс, Рональд Рейган, Украина, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
16:08 12.12.2022 (обновлено: 17:06 12.12.2022)
 
"Россия должна победить". В США осознали совершенную на Украине ошибку

Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что предпочел бы ядерной войне победу России

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Действия США и НАТО на Украине увеличивают риск ядерной конфронтации, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон", — указал он.
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По мнению Робертса, оружейные корпорации лоббируют эскалацию, так как получают с этого огромный доход. Специалист призвал Вашингтон прекратить участие в украинском кризисе, в противном случае американцев ждет вьетнамский сценарий.
"Украинские солдаты проигрывают — а значит, скоро за этим последует и агитация за ввод американских и европейских частей. Сначала они скажут, что для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели все это во Вьетнаме", — заключил автор статьи.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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