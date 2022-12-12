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В аэропортах Москвы из-за сильного дождя и снега задержаны более 50 рейсов
В аэропортах Москвы из-за сильного дождя и снега задержаны более 50 рейсов - РИА Новости, 12.12.2022
В аэропортах Москвы из-за сильного дождя и снега задержаны более 50 рейсов
В московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 53 рейса задержаны и десять отменены в воскресенье вечером на фоне "тропического" дождя и... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T01:27
2022-12-12T01:27
2022-12-12T01:27
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 53 рейса задержаны и десять отменены в воскресенье вечером на фоне "тропического" дождя и снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 23.58 мск воскресенья, во "Внуково" 12 рейсов задержаны, три отменены; в "Домодедово" 20 рейсов задержаны, четыре отменены. В "Шереметьево" 21 рейс задержан, три отменены.
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В аэропортах Москвы из-за сильного дождя и снега задержаны более 50 рейсов
В аэропортах Москвы 53 рейса задержаны и десять отменены из-за дождя и снегопада