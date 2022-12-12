https://ria.ru/20221212/reysy-1837939146.html

В аэропортах Москвы из-за сильного дождя и снега задержаны более 50 рейсов

В аэропортах Москвы из-за сильного дождя и снега задержаны более 50 рейсов - РИА Новости, 12.12.2022

В аэропортах Москвы из-за сильного дождя и снега задержаны более 50 рейсов

В московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 53 рейса задержаны и десять отменены в воскресенье вечером на фоне "тропического" дождя и... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T01:27

2022-12-12T01:27

2022-12-12T01:27

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 53 рейса задержаны и десять отменены в воскресенье вечером на фоне "тропического" дождя и снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 23.58 мск воскресенья, во "Внуково" 12 рейсов задержаны, три отменены; в "Домодедово" 20 рейсов задержаны, четыре отменены. В "Шереметьево" 21 рейс задержан, три отменены.

https://ria.ru/20221212/nepogoda-1837935984.html

москва

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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)