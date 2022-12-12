https://ria.ru/20221212/retsessiya-1837954664.html

Инвестор Роджерс предупредил о тяжелой рецессии в США

Инвестор Роджерс предупредил о тяжелой рецессии в США - РИА Новости, 12.12.2022

Инвестор Роджерс предупредил о тяжелой рецессии в США

США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:32

2022-12-12T08:32

2022-12-12T08:32

сша

экономика

джим роджерс

джордж сорос

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире, сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."У нас снова будет рецессия в ближайшие год или два, и она будет очень, очень плохой", - заявил он.Как объяснил Роджерс, проблемы в экономике будут связаны со значительно возросшим объемом накопленных долгов по всему миру, что должно быть поводом для беспокойства.

https://ria.ru/20221212/bitva-1837945861.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, экономика, джим роджерс, джордж сорос