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Инвестор Роджерс предупредил о тяжелой рецессии в США - РИА Новости, 12.12.2022
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Инвестор Роджерс предупредил о тяжелой рецессии в США
Инвестор Роджерс предупредил о тяжелой рецессии в США - РИА Новости, 12.12.2022
Инвестор Роджерс предупредил о тяжелой рецессии в США
США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:32
2022-12-12T08:32
сша
экономика
джим роджерс
джордж сорос
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире, сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."У нас снова будет рецессия в ближайшие год или два, и она будет очень, очень плохой", - заявил он.Как объяснил Роджерс, проблемы в экономике будут связаны со значительно возросшим объемом накопленных долгов по всему миру, что должно быть поводом для беспокойства.
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сша, экономика, джим роджерс, джордж сорос
США, Экономика, Джим Роджерс, Джордж Сорос
08:32 12.12.2022
 
Инвестор Роджерс предупредил о тяжелой рецессии в США

Инвестор Роджерс заявил, что США в ближайшие год-два ждет очень тяжелая рецессия

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире, сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).
"У нас снова будет рецессия в ближайшие год или два, и она будет очень, очень плохой", - заявил он.
Как объяснил Роджерс, проблемы в экономике будут связаны со значительно возросшим объемом накопленных долгов по всему миру, что должно быть поводом для беспокойства.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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В США рассказали о "титанической битве" с Россией за финансовую систему
 
СШАЭкономикаДжим РоджерсДжордж Сорос
 
 
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