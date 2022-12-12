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Около 6 млн электронных рецептов на льготные лекарства получили жители МО

Около 6 млн электронных рецептов на льготные лекарства получили жители МО - РИА Новости, 12.12.2022

Около 6 млн электронных рецептов на льготные лекарства получили жители МО

Жители Подмосковья за 2022 год получили электронный рецепт на льготное лекарство около 5,7 миллиона раз, что составляет почти 100% от общего количества. Такой... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:10

2022-12-12T17:10

2022-12-12T17:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Жители Подмосковья за 2022 год получили электронный рецепт на льготное лекарство около 5,7 миллиона раз, что составляет почти 100% от общего количества. Такой информацией поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"."Мы продолжаем развивать информационные технологии в сфере здравоохранения. Каждую неделю в Подмосковье выписывается около 150 тысяч льготных рецептов, и почти 100% из них оформляются в электронном виде", – рассказала чиновница.Данная услуга начала действовать в регионе в марте 2022 года. Московская область стала первой, которая внедрила данный способ. За телемедицинской консультацией жители Подмосковья обратились свыше 42 тысяч раз.Чтобы получить лекарство по льготной программе, необходимо обратиться в одну из аптек государственной сети "Мособлмедсервис". Там необходимо назвать свои персональные данные или предоставить номер полиса ОМС или СНИЛС.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)