https://ria.ru/20221212/resursy-1837968857.html

У США нет должного объема энергоресурсов для Европы, считает эксперт

У США нет должного объема энергоресурсов для Европы, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2022

У США нет должного объема энергоресурсов для Европы, считает эксперт

У США нет достаточного объема свободных энергоресурсов для обеспечения европейских потребителей, поэтому Россия сохранит свое присутствие на рынке региона,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:12

2022-12-12T10:12

2022-12-12T10:12

экономика

джим роджерс

россия

сша

европа

нефть

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. У США нет достаточного объема свободных энергоресурсов для обеспечения европейских потребителей, поэтому Россия сохранит свое присутствие на рынке региона, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Рынок так или иначе позаботится об этом. Уверен, что российские энергоносители в конечном счете доберутся для Европы через черный рынок, заднюю дверь или как-то еще. США могут немного помочь, но этого недостаточно", - сообщил он.По оценкам инвестора, США могут помочь Европе, за счет "некоторого избыточного предложения". Однако "гигантский" объем рынка невозможно насытить имеющимися у Соединенных Штатов Америки ресурсов."Так что мы можем доставить только небольшой объем от того, сколько хотели бы иметь", - отметил Роджерс.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. В Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.В Европе сильнее звучат мнения о том, что антироссийские санкции бьют сильнее по европейским странам, а не по РФ.

https://ria.ru/20221211/neft-1837918462.html

https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html

https://ria.ru/20221211/neft-1837803365.html

россия

сша

европа

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экономика, джим роджерс, россия, сша, европа, нефть, санкции в отношении россии