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У США нет должного объема энергоресурсов для Европы, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2022
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У США нет должного объема энергоресурсов для Европы, считает эксперт
У США нет должного объема энергоресурсов для Европы, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2022
У США нет должного объема энергоресурсов для Европы, считает эксперт
У США нет достаточного объема свободных энергоресурсов для обеспечения европейских потребителей, поэтому Россия сохранит свое присутствие на рынке региона,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:12
2022-12-12T10:12
экономика
джим роджерс
россия
сша
европа
нефть
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. У США нет достаточного объема свободных энергоресурсов для обеспечения европейских потребителей, поэтому Россия сохранит свое присутствие на рынке региона, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Рынок так или иначе позаботится об этом. Уверен, что российские энергоносители в конечном счете доберутся для Европы через черный рынок, заднюю дверь или как-то еще. США могут немного помочь, но этого недостаточно", - сообщил он.По оценкам инвестора, США могут помочь Европе, за счет "некоторого избыточного предложения". Однако "гигантский" объем рынка невозможно насытить имеющимися у Соединенных Штатов Америки ресурсов."Так что мы можем доставить только небольшой объем от того, сколько хотели бы иметь", - отметил Роджерс.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. В Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.В Европе сильнее звучат мнения о том, что антироссийские санкции бьют сильнее по европейским странам, а не по РФ.
https://ria.ru/20221211/neft-1837918462.html
https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html
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экономика, джим роджерс, россия, сша, европа, нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Джим Роджерс, Россия, США, Европа, Нефть, Санкции в отношении России
10:12 12.12.2022
 
У США нет должного объема энергоресурсов для Европы, считает эксперт

Американский инвестор Роджерс: у США нет должного объема энергоресурсов для Европы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. У США нет достаточного объема свободных энергоресурсов для обеспечения европейских потребителей, поэтому Россия сохранит свое присутствие на рынке региона, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс - один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 20:52
Эр-Рияд не увидел ощутимых результатов от потолка цен на российскую нефть
"Рынок так или иначе позаботится об этом. Уверен, что российские энергоносители в конечном счете доберутся для Европы через черный рынок, заднюю дверь или как-то еще. США могут немного помочь, но этого недостаточно", - сообщил он.
По оценкам инвестора, США могут помочь Европе, за счет "некоторого избыточного предложения". Однако "гигантский" объем рынка невозможно насытить имеющимися у Соединенных Штатов Америки ресурсов.
"Так что мы можем доставить только небольшой объем от того, сколько хотели бы иметь", - отметил Роджерс.
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 08:00
Австрия предупреждает Европу о последствиях
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. В Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В Европе сильнее звучат мнения о том, что антироссийские санкции бьют сильнее по европейским странам, а не по РФ.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 02:07
Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть
 
ЭкономикаДжим РоджерсРоссияСШАЕвропаНефтьСанкции в отношении России
 
 
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