Умер разработчик БМП Данил Релин
Курганский разработчик боевых машин пехоты Данил Релин умер на 92-м году жизни
Боевая машина пехоты БМП-3 . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек - РИА Новости. Курганский машиностроитель, разработчик БМП-1, БМП-2 и БМП-3 Данил Релин скончался на 92-м году жизни, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации.
"Ушел из жизни Данил Захарович Релин, легендарный курганский машиностроитель, разработчик боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, почетный гражданин города Кургана. Глава Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Данила Захаровича Релина. Светлая память о нем как о талантливом машиностроителе, человеке, преданном своей профессии, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
© Фото : КМЗДанил Релин
© Фото : КМЗ
Данил Релин
Релин родился 14 декабря 1930 года, с 1954 года трудился на Курганском машиностроительном заводе, прошёл путь от конструктора завода до заместителя директора технического управления предприятия, уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, Релин внес большой вклад в разработку и постановку на серийное производство боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, различной гражданской техники, выпускаемой предприятием, в повышение конкурентоспособности продукции "Курганмашзавода" на мировом рынке вооружений.
За свою многолетнюю плодотворную деятельность Релин был награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд". Удостоен почётных званий "Заслуженный машиностроитель РСФСР", "Заслуженный машиностроитель Курганмашзавода", "Почётный гражданин города Кургана", поясняется в сообщении.