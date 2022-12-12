Рейтинг@Mail.ru
Умер разработчик БМП Данил Релин - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/relin-1838153777.html
Умер разработчик БМП Данил Релин
Умер разработчик БМП Данил Релин - РИА Новости, 12.12.2022
Умер разработчик БМП Данил Релин
Курганский машиностроитель, разработчик БМП-1, БМП-2 и БМП-3 Данил Релин скончался на 92-м году жизни, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:08
2022-12-12T18:08
общество
курган
курганский машиностроительный завод
бмп-2
бмп-1
бмп-3
россия
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838152824_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_328dbb75168366da70eb86e1e8d5843d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек - РИА Новости. Курганский машиностроитель, разработчик БМП-1, БМП-2 и БМП-3 Данил Релин скончался на 92-м году жизни, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации."Ушел из жизни Данил Захарович Релин, легендарный курганский машиностроитель, разработчик боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, почетный гражданин города Кургана. Глава Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Данила Захаровича Релина. Светлая память о нем как о талантливом машиностроителе, человеке, преданном своей профессии, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.Релин родился 14 декабря 1930 года, с 1954 года трудился на Курганском машиностроительном заводе, прошёл путь от конструктора завода до заместителя директора технического управления предприятия, уточняется в сообщении.По данным пресс-службы, Релин внес большой вклад в разработку и постановку на серийное производство боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, различной гражданской техники, выпускаемой предприятием, в повышение конкурентоспособности продукции "Курганмашзавода" на мировом рынке вооружений.За свою многолетнюю плодотворную деятельность Релин был награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд". Удостоен почётных званий "Заслуженный машиностроитель РСФСР", "Заслуженный машиностроитель Курганмашзавода", "Почётный гражданин города Кургана", поясняется в сообщении.
курган
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838152824_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_13fa07bae2cc7d0d06f2d2e8bb8a98fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курган, курганский машиностроительный завод, бмп-2, бмп-1, бмп-3, россия, оружие
Общество, Курган, Курганский машиностроительный завод, БМП-2, БМП-1, БМП-3, Россия, Оружие
18:08 12.12.2022
 
Умер разработчик БМП Данил Релин

Курганский разработчик боевых машин пехоты Данил Релин умер на 92-м году жизни

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Боевая машина пехоты БМП-3 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек - РИА Новости. Курганский машиностроитель, разработчик БМП-1, БМП-2 и БМП-3 Данил Релин скончался на 92-м году жизни, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации.
"Ушел из жизни Данил Захарович Релин, легендарный курганский машиностроитель, разработчик боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, почетный гражданин города Кургана. Глава Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Данила Захаровича Релина. Светлая память о нем как о талантливом машиностроителе, человеке, преданном своей профессии, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
© Фото : КМЗДанил Релин
Данил Релин - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : КМЗ
Данил Релин
Релин родился 14 декабря 1930 года, с 1954 года трудился на Курганском машиностроительном заводе, прошёл путь от конструктора завода до заместителя директора технического управления предприятия, уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, Релин внес большой вклад в разработку и постановку на серийное производство боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, различной гражданской техники, выпускаемой предприятием, в повышение конкурентоспособности продукции "Курганмашзавода" на мировом рынке вооружений.
За свою многолетнюю плодотворную деятельность Релин был награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд". Удостоен почётных званий "Заслуженный машиностроитель РСФСР", "Заслуженный машиностроитель Курганмашзавода", "Почётный гражданин города Кургана", поясняется в сообщении.
 
ОбществоКурганКурганский машиностроительный заводБМП-2БМП-1БМП-3РоссияОружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала