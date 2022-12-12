Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/razgovor-1838104956.html
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 12.12.2022
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:59
2022-12-12T16:01
россия
армения
азербайджан
в мире
нагорный карабах
владимир путин
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. В развитие беседы Владимира Путина и Никола Пашиняна, прошедшей 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.
https://ria.ru/20221205/mir-1836416824.html
россия
армения
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, азербайджан, в мире, нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян
Россия, Армения, Азербайджан, В мире, Нагорный Карабах, Владимир Путин, Никол Пашинян
15:59 12.12.2022 (обновлено: 16:01 12.12.2022)
 
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Путин и Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. В развитие беседы Владимира Путина и Никола Пашиняна, прошедшей 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 14:38
Россия готова помочь Армении и Азербайджану в достижении мирного договора
 
РоссияАрменияАзербайджанВ миреНагорный КарабахВладимир ПутинНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала