https://ria.ru/20221212/razgovor-1838104956.html
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 12.12.2022
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:59
2022-12-12T15:59
2022-12-12T16:01
россия
армения
азербайджан
в мире
нагорный карабах
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. В развитие беседы Владимира Путина и Никола Пашиняна, прошедшей 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.
https://ria.ru/20221205/mir-1836416824.html
россия
армения
азербайджан
нагорный карабах
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, азербайджан, в мире, нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян
Россия, Армения, Азербайджан, В мире, Нагорный Карабах, Владимир Путин, Никол Пашинян
15:59 12.12.2022 (обновлено: 16:01 12.12.2022)
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Путин и Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху