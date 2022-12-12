https://ria.ru/20221212/razgovor-1838104956.html

Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 12.12.2022

Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:59

2022-12-12T15:59

2022-12-12T16:01

россия

армения

азербайджан

в мире

нагорный карабах

владимир путин

никол пашинян

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. В развитие беседы Владимира Путина и Никола Пашиняна, прошедшей 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.

https://ria.ru/20221205/mir-1836416824.html

россия

армения

азербайджан

нагорный карабах

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Ольга Фомченкова

россия, армения, азербайджан, в мире, нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян