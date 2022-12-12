https://ria.ru/20221212/razgovor-1838072072.html

Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник

Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник - РИА Новости, 12.12.2022

Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник

Президент РФ Владимир Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:36

2022-12-12T14:36

2022-12-12T14:36

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Также сегодня несколько телефонных разговоров запланировано у президента. Один из них уже состоялся утром. Это был телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым. Будет информация... о еще одном телефонном разговоре", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221212/makron-1838061552.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков