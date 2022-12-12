https://ria.ru/20221212/razgovor-1838072072.html
Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник
Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник - РИА Новости, 12.12.2022
Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник
Президент РФ Владимир Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:36
2022-12-12T14:36
2022-12-12T14:36
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Также сегодня несколько телефонных разговоров запланировано у президента. Один из них уже состоялся утром. Это был телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым. Будет информация... о еще одном телефонном разговоре", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221212/makron-1838061552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник
Песков заявил, что Путин может провести еще один телефонный разговор в понедельник