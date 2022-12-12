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На Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел для самозанятых - РИА Новости, 12.12.2022
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На Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел для самозанятых
На Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел для самозанятых - РИА Новости, 12.12.2022
На Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел для самозанятых
На Цифровой платформе МСП.РФ появился блок "Самозанятым: старт, развитие, поддержка", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), которая является оператором... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:00
2022-12-12T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
технологии
экономика
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ появился блок "Самозанятым: старт, развитие, поддержка", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), которая является оператором платформы."Сегодня в качестве самозанятых в России зарегистрированы уже 6 миллионов человек, а ежедневно их количество увеличивается на 8,5 тысячи. Мы продолжаем получать огромное количество обращений с вопросами о том, что такое самозанятость, как правильно ее оформить, как понять, подходит ли она под конкретный формат деятельности и т.д. Реагируя на этот запрос, мы создали сервис и разделили его содержимое на тематические блоки. Здесь пользователи Цифровой платформы могут найти ответы на все вопросы по самозанятости и разобраться во всех тонкостях налога на профессиональный доход", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.Блок для самозанятых включает в себя три раздела, позволяющие на разных этапах предпринимательской деятельности получать доступ к информации, сервисам, мерам поддержки. Всего на Цифровой платформе пользователям доступно 11 онлайн-сервисов для самозанятых.Так, в разделе "Я самозанятый" можно найти заказы, выйти на новые рынки сбыта, получить господдержку, улучшить профессиональные и личные компетенции, узнать об изменениях в законодательстве. Раздел "Стать самозанятым: старт и обучение" поможет разобраться со всеми особенностями налогового режима и алгоритмами его регистрации. В этом же разделе можно прокачать свои компетенции.Доступна также постоянно пополняющаяся "База знаний самозанятого". В ней содержится актуальная и точная информация от юристов, представленная простым и понятным языком. Помимо этого, в разделе доступна и другая полезная информация: как платить налоги, копить пенсию, оформить ипотеку, взять больничный и многое другое.Для тех, кто только планирует открыть свое дело, разработана специальная программа "Самозанятость: инструкция по применению". Она состоит из восьми лекций, которые помогут разобраться с основными моментами работы в режиме налога на профессиональный доход.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступен 21 федеральный сервис.
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353
60
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корпорация мсп, александр исаевич, технологии, экономика
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Технологии, Экономика
10:00 12.12.2022
 

На Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел для самозанятых

© МПСБаннер цифровой платформы МПС
Баннер цифровой платформы МПС
© МПС
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ появился блок "Самозанятым: старт, развитие, поддержка", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), которая является оператором платформы.
"Сегодня в качестве самозанятых в России зарегистрированы уже 6 миллионов человек, а ежедневно их количество увеличивается на 8,5 тысячи. Мы продолжаем получать огромное количество обращений с вопросами о том, что такое самозанятость, как правильно ее оформить, как понять, подходит ли она под конкретный формат деятельности и т.д. Реагируя на этот запрос, мы создали сервис и разделили его содержимое на тематические блоки. Здесь пользователи Цифровой платформы могут найти ответы на все вопросы по самозанятости и разобраться во всех тонкостях налога на профессиональный доход", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 10:00
Предприниматели смогут запускать рекламу через цифровую платформу МСП.РФ
Блок для самозанятых включает в себя три раздела, позволяющие на разных этапах предпринимательской деятельности получать доступ к информации, сервисам, мерам поддержки. Всего на Цифровой платформе пользователям доступно 11 онлайн-сервисов для самозанятых.
Так, в разделе "Я самозанятый" можно найти заказы, выйти на новые рынки сбыта, получить господдержку, улучшить профессиональные и личные компетенции, узнать об изменениях в законодательстве. Раздел "Стать самозанятым: старт и обучение" поможет разобраться со всеми особенностями налогового режима и алгоритмами его регистрации. В этом же разделе можно прокачать свои компетенции.
Доступна также постоянно пополняющаяся "База знаний самозанятого". В ней содержится актуальная и точная информация от юристов, представленная простым и понятным языком. Помимо этого, в разделе доступна и другая полезная информация: как платить налоги, копить пенсию, оформить ипотеку, взять больничный и многое другое.
Для тех, кто только планирует открыть свое дело, разработана специальная программа "Самозанятость: инструкция по применению". Она состоит из восьми лекций, которые помогут разобраться с основными моментами работы в режиме налога на профессиональный доход.
Баннер диагностики бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 10:00
Более 113 тысяч МСП прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ
Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступен 21 федеральный сервис.
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичТехнологииЭкономика
 
 
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