https://ria.ru/20221212/razdel-1837624290.html

На Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел для самозанятых

На Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел для самозанятых - РИА Новости, 12.12.2022

На Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел для самозанятых

На Цифровой платформе МСП.РФ появился блок "Самозанятым: старт, развитие, поддержка", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), которая является оператором... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:00

2022-12-12T10:00

2022-12-12T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

технологии

экономика

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ появился блок "Самозанятым: старт, развитие, поддержка", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), которая является оператором платформы."Сегодня в качестве самозанятых в России зарегистрированы уже 6 миллионов человек, а ежедневно их количество увеличивается на 8,5 тысячи. Мы продолжаем получать огромное количество обращений с вопросами о том, что такое самозанятость, как правильно ее оформить, как понять, подходит ли она под конкретный формат деятельности и т.д. Реагируя на этот запрос, мы создали сервис и разделили его содержимое на тематические блоки. Здесь пользователи Цифровой платформы могут найти ответы на все вопросы по самозанятости и разобраться во всех тонкостях налога на профессиональный доход", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.Блок для самозанятых включает в себя три раздела, позволяющие на разных этапах предпринимательской деятельности получать доступ к информации, сервисам, мерам поддержки. Всего на Цифровой платформе пользователям доступно 11 онлайн-сервисов для самозанятых.Так, в разделе "Я самозанятый" можно найти заказы, выйти на новые рынки сбыта, получить господдержку, улучшить профессиональные и личные компетенции, узнать об изменениях в законодательстве. Раздел "Стать самозанятым: старт и обучение" поможет разобраться со всеми особенностями налогового режима и алгоритмами его регистрации. В этом же разделе можно прокачать свои компетенции.Доступна также постоянно пополняющаяся "База знаний самозанятого". В ней содержится актуальная и точная информация от юристов, представленная простым и понятным языком. Помимо этого, в разделе доступна и другая полезная информация: как платить налоги, копить пенсию, оформить ипотеку, взять больничный и многое другое.Для тех, кто только планирует открыть свое дело, разработана специальная программа "Самозанятость: инструкция по применению". Она состоит из восьми лекций, которые помогут разобраться с основными моментами работы в режиме налога на профессиональный доход.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступен 21 федеральный сервис.

https://ria.ru/20221021/reklama-1825520445.html

https://ria.ru/20221125/diagnostika-1833974483.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, технологии, экономика