https://ria.ru/20221212/raketa-1838179481.html
США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"
США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля" - РИА Новости, 12.12.2022
США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"
ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля", сообщил Пентагон. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:43
2022-12-12T19:43
2022-12-12T19:54
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля", сообщил Пентагон.Ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука."Это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты... Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены", - говорится в пресс-релизе.В ходе предыдущих пусков проверялись тактико-технические характеристики разгонного блока ракеты.
https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:43 12.12.2022 (обновлено: 19:54 12.12.2022)
США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"
ВВС США провели успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"