https://ria.ru/20221212/raketa-1838179481.html

США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"

США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля" - РИА Новости, 12.12.2022

США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"

ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля", сообщил Пентагон. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:43

2022-12-12T19:43

2022-12-12T19:54

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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля", сообщил Пентагон.Ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука."Это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты... Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены", - говорится в пресс-релизе.В ходе предыдущих пусков проверялись тактико-технические характеристики разгонного блока ракеты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ввс сша, в мире, сша, тихий океан, министерство обороны сша, оружие