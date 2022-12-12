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США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля" - РИА Новости, 12.12.2022
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США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"
США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля" - РИА Новости, 12.12.2022
США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"
ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля", сообщил Пентагон. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:43
2022-12-12T19:54
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тихий океан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля", сообщил Пентагон.Ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука."Это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты... Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены", - говорится в пресс-релизе.В ходе предыдущих пусков проверялись тактико-технические характеристики разгонного блока ракеты.
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ввс сша, в мире, сша, тихий океан, министерство обороны сша, оружие
ВВС США, В мире, США, Тихий океан, Министерство обороны США, Оружие
19:43 12.12.2022 (обновлено: 19:54 12.12.2022)
 
США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"

ВВС США провели успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля"

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля", сообщил Пентагон.
Ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.
"Это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты... Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены", - говорится в пресс-релизе.
В ходе предыдущих пусков проверялись тактико-технические характеристики разгонного блока ракеты.
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