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Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/pvo-1838061648.html
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО - РИА Новости, 12.12.2022
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ситуация в городе спокойная, система ПВО в понедельник не была задействована. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:16
2022-12-12T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил развожаев
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ситуация в городе спокойная, система ПВО в понедельник не была задействована."В ряде тг-каналов сегодня появились сообщения о работе ПВО над Севастополем. Сегодня все спокойно, ПВО не работало, продолжаются учебные стрельбы на полигоне", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Губернатор призвал доверять только официальным источникам информации.
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безопасность, михаил развожаев, севастополь, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь, Россия
14:16 12.12.2022
 
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев опроверг сообщения о работе ПВО

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Михаил Развожаев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ситуация в городе спокойная, система ПВО в понедельник не была задействована.
"В ряде тг-каналов сегодня появились сообщения о работе ПВО над Севастополем. Сегодня все спокойно, ПВО не работало, продолжаются учебные стрельбы на полигоне", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал доверять только официальным источникам информации.
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Вчера, 14:16Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМихаил РазвожаевСевастопольРоссия
 
 
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