https://ria.ru/20221212/pvo-1838061648.html
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО - РИА Новости, 12.12.2022
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ситуация в городе спокойная, система ПВО в понедельник не была задействована. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:16
2022-12-12T14:16
2022-12-12T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил развожаев
севастополь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765662108_0:132:2996:1817_1920x0_80_0_0_e7724bc285bc0101b6a1274295951252.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ситуация в городе спокойная, система ПВО в понедельник не была задействована."В ряде тг-каналов сегодня появились сообщения о работе ПВО над Севастополем. Сегодня все спокойно, ПВО не работало, продолжаются учебные стрельбы на полигоне", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Губернатор призвал доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20221212/spetsoperatsiya-1838061397.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765662108_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a4431bee5364620dd8d4abf98e35ecfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, михаил развожаев, севастополь, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь, Россия
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО
Губернатор Севастополя Развожаев опроверг сообщения о работе ПВО