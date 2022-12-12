https://ria.ru/20221212/pvo-1838061648.html

Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО

Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО - РИА Новости, 12.12.2022

Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ситуация в городе спокойная, система ПВО в понедельник не была задействована. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:16

2022-12-12T14:16

2022-12-12T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил развожаев

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ситуация в городе спокойная, система ПВО в понедельник не была задействована."В ряде тг-каналов сегодня появились сообщения о работе ПВО над Севастополем. Сегодня все спокойно, ПВО не работало, продолжаются учебные стрельбы на полигоне", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Губернатор призвал доверять только официальным источникам информации.

https://ria.ru/20221212/spetsoperatsiya-1838061397.html

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безопасность, михаил развожаев, севастополь, россия