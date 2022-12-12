https://ria.ru/20221212/putin-1838188263.html

Путин поручил решить задачу по дноуглублению Волго-Каспийского канала

Путин поручил решить задачу по дноуглублению Волго-Каспийского канала - РИА Новости, 12.12.2022

Путин поручил решить задачу по дноуглублению Волго-Каспийского канала

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить проходную осадку Волго-Каспийского канала в 4,5 метра до 25 декабря 2023 года, следует из перечня... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:29

2022-12-12T20:29

2022-12-12T20:29

владимир путин

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астраханская область

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить проходную осадку Волго-Каспийского канала в 4,5 метра до 25 декабря 2023 года, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.Кроме того, Путин еще в 2020 году поручил ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны в морском порту Оля в Астраханской области – самом крупном российском торговом порте в Каспийском регионе. Согласно итогам совещания, установлен срок исполнения данного поручения – 15 ноября 2023 года.Также установлен срок для доклада о проведении работ по архитектурно-строительному проектированию и строительству здания морского вокзала в Астрахани. "Доклад – до 1 декабря 2023 года, далее – один раз в год", - говорится в перечне.Ранее 30 ноября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал президенту, что проект строительства здания морского вокзала планируется подготовить в 2023-2024 годах и возвести его в 2025-2027 годах.

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Евгения Нефедова

владимир путин, игорь бабушкин, астраханская область, россия, астрахань