Путин поручил решить задачу по дноуглублению Волго-Каспийского канала
Путин поручил решить задачу по дноуглублению Волго-Каспийского канала к концу 2023 года
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить проходную осадку Волго-Каспийского канала в 4,5 метра до 25 декабря 2023 года, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Астраханской области с учетом ранее данных поручений обеспечить: а) проведение дноуглубительных работ в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала для обеспечения начиная с 2023 года возможности его прохождения судами с проходной осадкой не менее 4,5 метра. Срок – 25 декабря 2023 года", - говорится в документе.
Кроме того, Путин еще в 2020 году поручил ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны в морском порту Оля в Астраханской области – самом крупном российском торговом порте в Каспийском регионе. Согласно итогам совещания, установлен срок исполнения данного поручения – 15 ноября 2023 года.
Также установлен срок для доклада о проведении работ по архитектурно-строительному проектированию и строительству здания морского вокзала в Астрахани. "Доклад – до 1 декабря 2023 года, далее – один раз в год", - говорится в перечне.
Ранее 30 ноября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал президенту, что проект строительства здания морского вокзала планируется подготовить в 2023-2024 годах и возвести его в 2025-2027 годах.