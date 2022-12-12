https://ria.ru/20221212/putin-1838063531.html
Большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется
Большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется - РИА Новости, 12.12.2022
Большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется
Большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:19
2022-12-12T14:19
2022-12-12T15:11
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, глава государства постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.Как ранее сообщал представитель Кремля, дата традиционной большой пресс-конференции Путина будет определена после того, как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию. Песков пообещал уточнить дату этого мероприятия.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.В прошлом году Владимир Путин провел большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате.
https://ria.ru/20221212/priem-1838065712.html
https://ria.ru/20221211/soveschanie-1837876805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
14:19 12.12.2022 (обновлено: 15:11 12.12.2022)
Большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется
Песков заявил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не планируется
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.
"Как, собственно, делает это регулярно, в том числе и в ходе зарубежных поездок", — отметил Песков.
Как ранее сообщал представитель Кремля, дата традиционной большой пресс-конференции Путина будет определена после того, как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию. Песков пообещал уточнить дату этого мероприятия.
Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.
В прошлом году Владимир Путин
провел большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате.