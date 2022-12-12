https://ria.ru/20221212/putin-1838063531.html

Большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется

Большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется - РИА Новости, 12.12.2022

Большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется

Большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:19

2022-12-12T14:19

2022-12-12T15:11

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, глава государства постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.Как ранее сообщал представитель Кремля, дата традиционной большой пресс-конференции Путина будет определена после того, как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию. Песков пообещал уточнить дату этого мероприятия.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.В прошлом году Владимир Путин провел большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате.

https://ria.ru/20221212/priem-1838065712.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)