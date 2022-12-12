https://ria.ru/20221212/putin-1838028129.html

Президент Чехии Земан утверждает, что ошибся в оценке Путина

Президент Чехии Земан утверждает, что ошибся в оценке Путина - РИА Новости, 12.12.2022

Президент Чехии Земан утверждает, что ошибся в оценке Путина

Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью Чешскому радио, что изначально составил ошибочное мнение о своем российском коллеге Владимире Путине. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:54

2022-12-12T12:54

2022-12-12T15:57

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью Чешскому радио, что изначально составил ошибочное мнение о своем российском коллеге Владимире Путине. "Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации", — утверждает Земан.Кроме того, он выступил за помощь Украине, отметив, что экономические интересы в этом случае должны уступить интересам обеспечения безопасности. В сентябре Земан говорил, что Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, не может инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку сама вовлечена в конфликт. Тогда чешский президент предположил, что сделать это могли бы Китай, Турция или Израиль.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221212/ukraina-1837970991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

милош земан, владимир путин, чехия, украина, россия, в мире