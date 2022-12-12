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Президент Чехии Земан утверждает, что ошибся в оценке Путина - РИА Новости, 12.12.2022
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Президент Чехии Земан утверждает, что ошибся в оценке Путина
Президент Чехии Земан утверждает, что ошибся в оценке Путина - РИА Новости, 12.12.2022
Президент Чехии Земан утверждает, что ошибся в оценке Путина
Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью Чешскому радио, что изначально составил ошибочное мнение о своем российском коллеге Владимире Путине. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:54
2022-12-12T15:57
милош земан
владимир путин
чехия
украина
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью Чешскому радио, что изначально составил ошибочное мнение о своем российском коллеге Владимире Путине. "Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации", — утверждает Земан.Кроме того, он выступил за помощь Украине, отметив, что экономические интересы в этом случае должны уступить интересам обеспечения безопасности. В сентябре Земан говорил, что Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, не может инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку сама вовлечена в конфликт. Тогда чешский президент предположил, что сделать это могли бы Китай, Турция или Израиль.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221212/ukraina-1837970991.html
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милош земан, владимир путин, чехия, украина, россия, в мире
Милош Земан, Владимир Путин, Чехия, Украина, Россия, В мире
12:54 12.12.2022 (обновлено: 15:57 12.12.2022)
 
Президент Чехии Земан утверждает, что ошибся в оценке Путина

Президент Чехии Милош Земан назвал ошибочным свое изначальное мнение о Владимире Путине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан
Президент России Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью Чешскому радио, что изначально составил ошибочное мнение о своем российском коллеге Владимире Путине.
"Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации", — утверждает Земан.
Мэр Парижа Анн Идальго - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:19
Заявление мэра Парижа о причинах конфликта на Украине шокировало французов
Кроме того, он выступил за помощь Украине, отметив, что экономические интересы в этом случае должны уступить интересам обеспечения безопасности.
В сентябре Земан говорил, что Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, не может инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку сама вовлечена в конфликт. Тогда чешский президент предположил, что сделать это могли бы Китай, Турция или Израиль.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:31Специальная военная операция на Украине
Боррель перепутал Россию с Украиной
 
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