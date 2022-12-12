https://ria.ru/20221212/putin-1838010994.html

Путин обсудил с Алиевым трехсторонние договоренности

Путин обсудил с Алиевым трехсторонние договоренности - РИА Новости, 12.12.2022

Путин обсудил с Алиевым трехсторонние договоренности

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили трехсторонние договоренности,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:12

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политика

владимир путин

ильхам алиев

россия

азербайджан

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили трехсторонние договоренности, условились о дальнейших контактах, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221205/mir-1836416824.html

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азербайджан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, ильхам алиев, россия, азербайджан