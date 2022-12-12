https://ria.ru/20221212/puteshestviya-1838119364.html

Назван процент российских туристов, путешествующих за рубеж

Назван процент российских туристов, путешествующих за рубеж - РИА Новости, 12.12.2022

Назван процент российских туристов, путешествующих за рубеж

Около 86 процентов взрослых россиян, путешествовавших в 2022 году, не выезжали за границу, в то же время доля граждан, которые совершали лишь поездки за рубеж... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:54

2022-12-12T18:54

2022-12-12T18:54

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Около 86 процентов взрослых россиян, путешествовавших в 2022 году, не выезжали за границу, в то же время доля граждан, которые совершали лишь поездки за рубеж составила два процента, сообщил гендиректор сервиса бронирования отелей "МТС Travel" Вадим Мельников на пленарном заседании XIX съезда РСТ.Он пояснил, что сервис посчитал количество взрослых путешественников, сделав выборку из сим-карт МТС, которые пересекали домашний регион и оставались за его пределами больше одной ночи."Мы видим, что примерно 70 миллионов взрослых россиян в этом году выезжали за пределы своего региона хотя бы на одну ночь. Около 86 процентов людей путешествовали лишь по России, два процента – только за рубежом. Еще примерно 12 процентов – и по нашей стране, и за границей. Это данные за 11 месяцев этого года", – сказал Мельников.Он также отметил, что порядка 43 процента пользователей совершали короткие поездки по России на один-три дня. В то время как в длительные путешествия отправлялось всего 17 процентов туристов.Мельников также сообщил, что в 2022 году примерно 10 миллионов путешественников выезжали за рубеж. В лидерах – Турция, Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Египет.

https://ria.ru/20221212/kurorty-1837609117.html

турция

казахстан

египет

белоруссия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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