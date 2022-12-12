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Назван процент российских туристов, путешествующих за рубеж - РИА Новости, 12.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221212/puteshestviya-1838119364.html
Назван процент российских туристов, путешествующих за рубеж
Назван процент российских туристов, путешествующих за рубеж - РИА Новости, 12.12.2022
Назван процент российских туристов, путешествующих за рубеж
Около 86 процентов взрослых россиян, путешествовавших в 2022 году, не выезжали за границу, в то же время доля граждан, которые совершали лишь поездки за рубеж... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:54
2022-12-12T18:54
туризм
туризм
новости - туризм
мтс
турция
казахстан
египет
белоруссия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Около 86 процентов взрослых россиян, путешествовавших в 2022 году, не выезжали за границу, в то же время доля граждан, которые совершали лишь поездки за рубеж составила два процента, сообщил гендиректор сервиса бронирования отелей "МТС Travel" Вадим Мельников на пленарном заседании XIX съезда РСТ.Он пояснил, что сервис посчитал количество взрослых путешественников, сделав выборку из сим-карт МТС, которые пересекали домашний регион и оставались за его пределами больше одной ночи."Мы видим, что примерно 70 миллионов взрослых россиян в этом году выезжали за пределы своего региона хотя бы на одну ночь. Около 86 процентов людей путешествовали лишь по России, два процента – только за рубежом. Еще примерно 12 процентов – и по нашей стране, и за границей. Это данные за 11 месяцев этого года", – сказал Мельников.Он также отметил, что порядка 43 процента пользователей совершали короткие поездки по России на один-три дня. В то время как в длительные путешествия отправлялось всего 17 процентов туристов.Мельников также сообщил, что в 2022 году примерно 10 миллионов путешественников выезжали за рубеж. В лидерах – Турция, Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Египет.
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туризм, новости - туризм, мтс, турция, казахстан, египет, белоруссия, абхазия, куда можно лететь, куда поехать, туристы, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, МТС, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Абхазия, куда можно лететь, куда поехать, туристы, Российский союз туриндустрии (РСТ)
18:54 12.12.2022
 
Назван процент российских туристов, путешествующих за рубеж

Поездки только по стране в 2022 году совершали 86 процентов из путешествовавших россиян

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Около 86 процентов взрослых россиян, путешествовавших в 2022 году, не выезжали за границу, в то же время доля граждан, которые совершали лишь поездки за рубеж составила два процента, сообщил гендиректор сервиса бронирования отелей "МТС Travel" Вадим Мельников на пленарном заседании XIX съезда РСТ.
Он пояснил, что сервис посчитал количество взрослых путешественников, сделав выборку из сим-карт МТС, которые пересекали домашний регион и оставались за его пределами больше одной ночи.
"Мы видим, что примерно 70 миллионов взрослых россиян в этом году выезжали за пределы своего региона хотя бы на одну ночь. Около 86 процентов людей путешествовали лишь по России, два процента – только за рубежом. Еще примерно 12 процентов – и по нашей стране, и за границей. Это данные за 11 месяцев этого года", – сказал Мельников.
Он также отметил, что порядка 43 процента пользователей совершали короткие поездки по России на один-три дня. В то время как в длительные путешествия отправлялось всего 17 процентов туристов.
Мельников также сообщил, что в 2022 году примерно 10 миллионов путешественников выезжали за рубеж. В лидерах – Турция, Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Египет.
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