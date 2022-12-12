Рейтинг@Mail.ru
Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/pushkov-1837937938.html
Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам
Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам - РИА Новости, 12.12.2022
Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, который заявил, что Украина может нанести удары по российским... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T01:01
2022-12-12T01:11
в мире
алексей пушков
сергей лавров
украина
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, который заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая."Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Ранее Яковлефф заявлял, что в боевых действиях против российских войск на территории Украины должны принять участие военнослужащие НАТО.Как ранее предупредил глава МИД Сергей Лавров, линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией чревата катастрофическими последствиями, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами.
https://ria.ru/20221210/udary-1837765197.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей пушков, сергей лавров, украина, россия, нато
В мире, Алексей Пушков, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО
01:01 12.12.2022 (обновлено: 01:11 12.12.2022)
 
Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам

Сенатор Пушков назвал идиотом французского генерала за слова об ударах по парадам на 9 Мая

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, который заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая.
"Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее Яковлефф заявлял, что в боевых действиях против российских войск на территории Украины должны принять участие военнослужащие НАТО.
Как ранее предупредил глава МИД Сергей Лавров, линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией чревата катастрофическими последствиями, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 18:55Специальная военная операция на Украине
В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России
 
В миреАлексей ПушковСергей ЛавровУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала