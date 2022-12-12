https://ria.ru/20221212/pushkov-1837937938.html

Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам

Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам - РИА Новости, 12.12.2022

Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, который заявил, что Украина может нанести удары по российским... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T01:01

2022-12-12T01:01

2022-12-12T01:11

в мире

алексей пушков

сергей лавров

украина

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нато

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, который заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая."Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Ранее Яковлефф заявлял, что в боевых действиях против российских войск на территории Украины должны принять участие военнослужащие НАТО.Как ранее предупредил глава МИД Сергей Лавров, линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией чревата катастрофическими последствиями, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами.

https://ria.ru/20221210/udary-1837765197.html

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в мире, алексей пушков, сергей лавров, украина, россия, нато