https://ria.ru/20221212/pushkov-1837937938.html
Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам
Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам - РИА Новости, 12.12.2022
Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, который заявил, что Украина может нанести удары по российским... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T01:01
2022-12-12T01:01
2022-12-12T01:11
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алексей пушков
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, который заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая."Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Ранее Яковлефф заявлял, что в боевых действиях против российских войск на территории Украины должны принять участие военнослужащие НАТО.Как ранее предупредил глава МИД Сергей Лавров, линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией чревата катастрофическими последствиями, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами.
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в мире, алексей пушков, сергей лавров, украина, россия, нато
В мире, Алексей Пушков, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО
01:01 12.12.2022 (обновлено: 01:11 12.12.2022)
Пушков резко ответил на слова французского генерала об ударах по парадам
Сенатор Пушков назвал идиотом французского генерала за слова об ударах по парадам на 9 Мая