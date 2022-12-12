ПСБ поддержит приоритетные проекты Хабаровского края
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали ПСБ и власти Хабаровского края, документ предусматривает поддержку приоритетных для региона инициатив и проектов, которые будут содействовать укреплению его экономического и промышленного потенциала, развитию инвестиционных и социальных программ, сообщает пресс-служба ПСБ.
Взаимодействие сторон будет также направлено на повышение доступности кредитования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса Хабаровска и Хабаровского края, компаний, ведущих инвестиционную деятельность – инвесторов, заказчиков, поставщиков, подрядчиков. Отдельным аспектом сотрудничества станет ипотечное кредитование местных жителей, в том числе льготное и для работников бюджетной сферы. Также банк будет содействовать развитию жилищного строительства в крае в целом.
Кроме того, стороны запланировали строительство в Хабаровском крае центра уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям". Банк совместно с Российской Федерацией Баскетбола и при поддержке региональных властей реализовал по всей стране 12 таких объектов международного уровня. ЦУБ в Хабаровском крае станет первым объектом на Дальнем Востоке, который сможет принимать всероссийские и международные соревнования в рамках популярного уличного баскетбола.
"Подписанное соглашение закрепило наши планы с правительством края развивать долгосрочные партнерские отношения, чтобы экономика региона, его инвестиционная привлекательность, качество работы и жизни продолжали расти. Хабаровский край является одним из крупнейших регионов России по территории и транспортно-логистическим центром всего Дальнего Востока, имеет высокий социально-экономический потенциал. Мы предлагаем оптимальные решения для всех направлений бизнеса, для любой отрасли, непрерывно совершенствуем продуктовую линейку для физических лиц. Двустороннее сотрудничество даст дополнительный импульс для запуска совместных программ в Хабаровске и Хабаровском крае, а строительство нового центра уличного баскетбола будет содействовать расширению социальной и спортивной инфраструктуры региона", – сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.
В свою очередь губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, что ПСБ активно участвует в финансировании системообразующих организаций региона и реализации инвестпроектов, поддерживает бизнес и социальные проекты.