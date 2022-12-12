https://ria.ru/20221212/protesty-1837994634.html
Более 30 человек пострадали во время протестов в Перу
Более 30 человек пострадали во время протестов в Перу - РИА Новости, 12.12.2022
Более 30 человек пострадали во время протестов в Перу
Более 30 человек поучили ранения в результате столкновений между протестующими и правоохранительными органами в регионе Апуримак на юге Перу, сообщает радио RPP РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:30
2022-12-12T11:30
2022-12-12T11:47
в мире
педро кастильо
перу
дина болуарте
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 30 человек поучили ранения в результате столкновений между протестующими и правоохранительными органами в регионе Апуримак на юге Перу, сообщает радио RPP со ссылкой на власти региона.Ранее радио сообщало, что сторонники задержанного экс-президента Перу Педро Кастильо проводят манифестации в стране, требуя проведения выборов главы государства и отставки конгресса.Как отмечается, губернатор региона Апуримак Балтазар Лантарон Нуньес в эфире RPP подтвердил, что "более 30 человек получили ранения".Ранее радио сообщало, что 20 человек получили ранения, один полицейский был похищен. Газета Comercio передавала, что два человека погибли в результате столкновений полиции и протестующих в аэропорту Андауайлас на юге Перу.Группа манифестантов, выступающая за проведение досрочных президентских выборов, перекрыла въезды в аэропорт на юге Перу. Внутри аэропорта, по данным радио RPP, находятся около 150 полицейских, прибывших из столицы страны на помощь местным правоохранителям.Седьмого декабря занимавший пост президента Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.Ранее в понедельник Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в районах с высоким уровнем социальных конфликтов на фоне протестов в стране.
https://ria.ru/20221212/peru-1837960524.html
https://ria.ru/20221208/kastilo-1837099100.html
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в мире, педро кастильо, перу, дина болуарте
В мире, Педро Кастильо, Перу, Дина Болуарте
11:30 12.12.2022 (обновлено: 11:47 12.12.2022)
Более 30 человек пострадали во время протестов в Перу
Радио RPP: во время протестов в Перу получили ранения более 30 человек
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Более 30 человек поучили ранения в результате столкновений между протестующими и правоохранительными органами в регионе Апуримак на юге Перу, сообщает радио RPP
со ссылкой на власти региона.
Ранее радио сообщало, что сторонники задержанного экс-президента Перу Педро Кастильо проводят манифестации в стране, требуя проведения выборов главы государства и отставки конгресса.
Как отмечается, губернатор региона Апуримак Балтазар Лантарон Нуньес в эфире RPP подтвердил, что "более 30 человек получили ранения".
Ранее радио сообщало, что 20 человек получили ранения, один полицейский был похищен. Газета Comercio передавала, что два человека погибли в результате столкновений полиции и протестующих в аэропорту Андауайлас на юге Перу.
Группа манифестантов, выступающая за проведение досрочных президентских выборов, перекрыла въезды в аэропорт на юге Перу. Внутри аэропорта, по данным радио RPP, находятся около 150 полицейских, прибывших из столицы страны на помощь местным правоохранителям.
Седьмого декабря занимавший пост президента Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.
Ранее в понедельник Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в районах с высоким уровнем социальных конфликтов на фоне протестов в стране.