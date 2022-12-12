https://ria.ru/20221212/protesty-1837994634.html

Более 30 человек пострадали во время протестов в Перу

Более 30 человек пострадали во время протестов в Перу - РИА Новости, 12.12.2022

Более 30 человек пострадали во время протестов в Перу

Более 30 человек поучили ранения в результате столкновений между протестующими и правоохранительными органами в регионе Апуримак на юге Перу, сообщает радио RPP РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:30

2022-12-12T11:30

2022-12-12T11:47

в мире

педро кастильо

перу

дина болуарте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958866_0:150:2858:1757_1920x0_80_0_0_e9ec19ca6767e6bb254c31e1c1ec430e.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 30 человек поучили ранения в результате столкновений между протестующими и правоохранительными органами в регионе Апуримак на юге Перу, сообщает радио RPP со ссылкой на власти региона.Ранее радио сообщало, что сторонники задержанного экс-президента Перу Педро Кастильо проводят манифестации в стране, требуя проведения выборов главы государства и отставки конгресса.Как отмечается, губернатор региона Апуримак Балтазар Лантарон Нуньес в эфире RPP подтвердил, что "более 30 человек получили ранения".Ранее радио сообщало, что 20 человек получили ранения, один полицейский был похищен. Газета Comercio передавала, что два человека погибли в результате столкновений полиции и протестующих в аэропорту Андауайлас на юге Перу.Группа манифестантов, выступающая за проведение досрочных президентских выборов, перекрыла въезды в аэропорт на юге Перу. Внутри аэропорта, по данным радио RPP, находятся около 150 полицейских, прибывших из столицы страны на помощь местным правоохранителям.Седьмого декабря занимавший пост президента Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.Ранее в понедельник Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в районах с высоким уровнем социальных конфликтов на фоне протестов в стране.

https://ria.ru/20221212/peru-1837960524.html

https://ria.ru/20221208/kastilo-1837099100.html

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, педро кастильо, перу, дина болуарте