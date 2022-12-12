09:25 12.12.2022 (обновлено: 12:07 12.12.2022)
Два человека погибли во время протестов в Перу, сообщили СМИ
El Comercio: два человека погибли во время протестов в одном из аэропортов Перу
© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек — РИА Новости. Число погибших в столкновениях полиции и протестующих в аэропорту Андауайлас на юге Перу выросло до двух, пишет газета El Сomercio.
"Второй человек погиб <…> во время протестов из-за прихода Дины Болуарте на пост президента Перу", — говорится в публикации.
Речь идет о 15-летнем подростке. Первому погибшему было 18 лет.
Седьмого декабря президент Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но парламентарии все равно приняли решение об отставке главы государства. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса. Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Дина Болуарте принесла присягу и стала первой женщиной — президентом Перу.
На этом фоне в стране начались массовые протесты. Манифестанты выступают против Болуарте и ее правительства и требуют немедленного проведения президентских выборов. На юге страны группа демонстрантов перекрыла въезды в аэропорт Андауайлас, где находятся около 150 полицейских, прибывших на помощь местным правоохранителям. По словам губернатора южного региона Апуримак, в беспорядках пострадали не менее 30 человек.