https://ria.ru/20221212/protest-1837960980.html

Два человека погибли во время протестов в Перу, сообщили СМИ

Два человека погибли во время протестов в Перу, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2022

Два человека погибли во время протестов в Перу, сообщили СМИ

Число погибших в столкновениях полиции и протестующих в аэропорту Андауайлас на юге Перу выросло до двух, пишет газета El Сomercio. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:25

2022-12-12T09:25

2022-12-12T12:07

в мире

педро кастильо

перу

дина болуарте

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек — РИА Новости. Число погибших в столкновениях полиции и протестующих в аэропорту Андауайлас на юге Перу выросло до двух, пишет газета El Сomercio."Второй человек погиб <…> во время протестов из-за прихода Дины Болуарте на пост президента Перу", — говорится в публикации.Речь идет о 15-летнем подростке. Первому погибшему было 18 лет.Седьмого декабря президент Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но парламентарии все равно приняли решение об отставке главы государства. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса. Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Дина Болуарте принесла присягу и стала первой женщиной — президентом Перу.На этом фоне в стране начались массовые протесты. Манифестанты выступают против Болуарте и ее правительства и требуют немедленного проведения президентских выборов. На юге страны группа демонстрантов перекрыла въезды в аэропорт Андауайлас, где находятся около 150 полицейских, прибывших на помощь местным правоохранителям. По словам губернатора южного региона Апуримак, в беспорядках пострадали не менее 30 человек.

https://ria.ru/20221212/peru-1837954243.html

https://ria.ru/20221208/kastilo-1837099100.html

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в мире, педро кастильо, перу, дина болуарте