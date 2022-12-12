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Два человека погибли во время протестов в Перу, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
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Два человека погибли во время протестов в Перу, сообщили СМИ
Два человека погибли во время протестов в Перу, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
Два человека погибли во время протестов в Перу, сообщили СМИ
Число погибших в столкновениях полиции и протестующих в аэропорту Андауайлас на юге Перу выросло до двух, пишет газета El Сomercio. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:25
2022-12-12T12:07
в мире
педро кастильо
перу
дина болуарте
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек — РИА Новости. Число погибших в столкновениях полиции и протестующих в аэропорту Андауайлас на юге Перу выросло до двух, пишет газета El Сomercio."Второй человек погиб &lt;…&gt; во время протестов из-за прихода Дины Болуарте на пост президента Перу", — говорится в публикации.Речь идет о 15-летнем подростке. Первому погибшему было 18 лет.Седьмого декабря президент Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но парламентарии все равно приняли решение об отставке главы государства. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса. Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Дина Болуарте принесла присягу и стала первой женщиной — президентом Перу.На этом фоне в стране начались массовые протесты. Манифестанты выступают против Болуарте и ее правительства и требуют немедленного проведения президентских выборов. На юге страны группа демонстрантов перекрыла въезды в аэропорт Андауайлас, где находятся около 150 полицейских, прибывших на помощь местным правоохранителям. По словам губернатора южного региона Апуримак, в беспорядках пострадали не менее 30 человек.
https://ria.ru/20221212/peru-1837954243.html
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в мире, педро кастильо, перу, дина болуарте
В мире, Педро Кастильо, Перу, Дина Болуарте
09:25 12.12.2022 (обновлено: 12:07 12.12.2022)
 
Два человека погибли во время протестов в Перу, сообщили СМИ

El Comercio: два человека погибли во время протестов в одном из аэропортов Перу

© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек — РИА Новости. Число погибших в столкновениях полиции и протестующих в аэропорту Андауайлас на юге Перу выросло до двух, пишет газета El Сomercio.
"Второй человек погиб <…> во время протестов из-за прихода Дины Болуарте на пост президента Перу", — говорится в публикации.
Новый президент Перу Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 08:27
Новый президент Перу анонсировала досрочные выборы главы государства
Речь идет о 15-летнем подростке. Первому погибшему было 18 лет.
Седьмого декабря президент Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но парламентарии все равно приняли решение об отставке главы государства. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса. Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Дина Болуарте принесла присягу и стала первой женщиной — президентом Перу.
На этом фоне в стране начались массовые протесты. Манифестанты выступают против Болуарте и ее правительства и требуют немедленного проведения президентских выборов. На юге страны группа демонстрантов перекрыла въезды в аэропорт Андауайлас, где находятся около 150 полицейских, прибывших на помощь местным правоохранителям. По словам губернатора южного региона Апуримак, в беспорядках пострадали не менее 30 человек.
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 02:28
Биография президента Перу Кастильо, которому конгресс объявил импичмент
 
В миреПедро КастильоПеруДина Болуарте
 
 
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