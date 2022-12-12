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Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения

Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения - РИА Новости, 12.12.2022

Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T00:44

2022-12-12T00:44

2022-12-12T01:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

донбасс

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе.По его словам, "на одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров".В настоящее время российские войска ведут ожесточенные бои за город Артемовск, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.

донецкая народная республика

донбасс

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донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс