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Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения
Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения - РИА Новости, 12.12.2022
Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T00:44
2022-12-12T01:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе.По его словам, "на одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров".В настоящее время российские войска ведут ожесточенные бои за город Артемовск, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
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донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донбасс
00:44 12.12.2022 (обновлено: 01:35 12.12.2022)
 
Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкТанк Т-64 в Донецкой области
Танк Т-64 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе.
"По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед", - сказал он в видеообращении.
По его словам, "на одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров".
В настоящее время российские войска ведут ожесточенные бои за город Артемовск, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонбасс
 
 
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