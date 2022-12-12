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Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения
Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения - РИА Новости, 12.12.2022
Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T00:44
2022-12-12T00:44
2022-12-12T01:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе.По его словам, "на одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров".В настоящее время российские войска ведут ожесточенные бои за город Артемовск, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донбасс
00:44 12.12.2022 (обновлено: 01:35 12.12.2022)
Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения
Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения