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В Совфеде заявили об отсутствии риска дефицита продуктов питания - РИА Новости, 12.12.2022
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В Совфеде заявили об отсутствии риска дефицита продуктов питания
В Совфеде заявили об отсутствии риска дефицита продуктов питания - РИА Новости, 12.12.2022
В Совфеде заявили об отсутствии риска дефицита продуктов питания
В России нет риска возникновения дефицита на продукты питания, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:06
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В России нет риска возникновения дефицита на продукты питания, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных."То, что касается дефицита продукции, мы сейчас таких рисков не фиксируем. Сегодня все группы товаров представлены (в магазинах). По внутреннему производству и потреблению достигнут хороший баланс", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он также отметил, что не видит рисков в отношении основных групп жизненно важных продуктов.Сенатор пояснил, что после санкционных мер против России изменилась логистика поставок продовольствия. При этом ограничения коснулись европейских товаров премиального уровня. Например, есть сложности с продукцией европейского виноделия с точки зрения количества поставок.Двойных выразил надежду, что пул дружественных стран, с которыми наша страна сотрудничает, будет только расширяться. Сенатор также считает, что с учетом интереса продовольственного рынка России с дружественными странами нужно развивать кооперацию, "страны с недружественными намерениями должны терять эти рынки" без ущерба для наших граждан, с обеспечением альтернативных источников.Говоря о перспективах экспорта российской органической продукции, Двойных высказал мнение, что РФ может занять премиальный сегмент на рынках Китая и Индии. Европейский рынок не имеет сейчас хороших перспектив из-за геополитической обстановки.Глава комитета СФ также высказался за развитие кооперации с Белоруссией в плане производства и использования сельскохозяйственной техники. "Нужно кооперацию выводить на новый уровень, возможно, создавая общую проектную, научную базу", учитывать потребности в импортозамещении, заключил сенатор.
https://ria.ru/20221102/evropa-1828469680.html
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экономика, россия, совет федерации рф
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ
13:06 12.12.2022 (обновлено: 13:41 12.12.2022)
 
В Совфеде заявили об отсутствии риска дефицита продуктов питания

Сенатор Двойных заявил об отсутствии угрозы возникновения дефицита продуктов питания

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В России нет риска возникновения дефицита на продукты питания, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.
"То, что касается дефицита продукции, мы сейчас таких рисков не фиксируем. Сегодня все группы товаров представлены (в магазинах). По внутреннему производству и потреблению достигнут хороший баланс", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он также отметил, что не видит рисков в отношении основных групп жизненно важных продуктов.
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Сенатор пояснил, что после санкционных мер против России изменилась логистика поставок продовольствия. При этом ограничения коснулись европейских товаров премиального уровня. Например, есть сложности с продукцией европейского виноделия с точки зрения количества поставок.
Двойных выразил надежду, что пул дружественных стран, с которыми наша страна сотрудничает, будет только расширяться. Сенатор также считает, что с учетом интереса продовольственного рынка России с дружественными странами нужно развивать кооперацию, "страны с недружественными намерениями должны терять эти рынки" без ущерба для наших граждан, с обеспечением альтернативных источников.
Говоря о перспективах экспорта российской органической продукции, Двойных высказал мнение, что РФ может занять премиальный сегмент на рынках Китая и Индии. Европейский рынок не имеет сейчас хороших перспектив из-за геополитической обстановки.
Глава комитета СФ также высказался за развитие кооперации с Белоруссией в плане производства и использования сельскохозяйственной техники. "Нужно кооперацию выводить на новый уровень, возможно, создавая общую проектную, научную базу", учитывать потребности в импортозамещении, заключил сенатор.
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