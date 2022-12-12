https://ria.ru/20221212/priem-1838065712.html

В этом году новогоднего приема в Кремле не будет, заявил Песков

В этом году новогоднего приема в Кремле не будет, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2022

В этом году новогоднего приема в Кремле не будет, заявил Песков

Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:22

2022-12-12T14:22

2022-12-12T14:22

россия

новый год

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835116447_0:18:3049:1733_1920x0_80_0_0_5727bc8397e7d63b8fd49af877ebadb9.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В этом году не будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли новогодний прием в Кремле.

https://ria.ru/20221212/putin-1838063531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, новый год, дмитрий песков, владимир путин, политика