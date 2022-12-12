https://ria.ru/20221212/priem-1838065712.html
В этом году новогоднего приема в Кремле не будет, заявил Песков
В этом году новогоднего приема в Кремле не будет, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2022
В этом году новогоднего приема в Кремле не будет, заявил Песков
Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:22
2022-12-12T14:22
2022-12-12T14:22
россия
новый год
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835116447_0:18:3049:1733_1920x0_80_0_0_5727bc8397e7d63b8fd49af877ebadb9.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В этом году не будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли новогодний прием в Кремле.
https://ria.ru/20221212/putin-1838063531.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835116447_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17e0d860ae649d8a7ae7d60fb3251618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новый год, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Новый год, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
В этом году новогоднего приема в Кремле не будет, заявил Песков
Песков заявил, что в этом году новогоднего приема в Кремле не будет