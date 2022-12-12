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В Приамурье медики получили более десятка новых машин скорой помощи - РИА Новости, 12.12.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html
В Приамурье медики получили более десятка новых машин скорой помощи
В Приамурье медики получили более десятка новых машин скорой помощи - РИА Новости, 12.12.2022
В Приамурье медики получили более десятка новых машин скорой помощи
Более десятка новых машин скорой медицинской помощи (СМП) получили медработники Амурской области, сообщает губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:14
2022-12-12T11:14
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - РИА Новости. Более десятка новых машин скорой медицинской помощи (СМП) получили медработники Амурской области, сообщает губернатор Василий Орлов."Четырнадцать новых автомобилей скорой помощи отправились в медучреждения области. Они будут обслуживать жителей сел и малых городов", - написал Орлов в своем Telegram-канале.По данным областного правительства, приобретено шесть автомобилей УАЗ класса "В" и восемь автомобилей – ГАЗ класса "В".Глава области пояснил, что более проходимые "УАЗы" – для северных территорий, где есть удаленные труднодоступные поселки. Каждая машина СМП оборудована необходимыми приборами.Он отметил, что транспорт приобрели за счет федеральных средств."Оперативная и безопасная доставка пациентов до больниц в комфортных условиях – важная задача", - уверен губернатор.Машины отправились в Магдагачинский, Константиновский, Октябрьский, Сковородинский, Тамбовский, Свободненский, Архаринский, Михайловский районы, Белогорский, Завитинский и Тындинский округа, уточняет областное правительство.
https://ria.ru/20221207/medpomosch-1836924589.html
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амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
11:14 12.12.2022
 
В Приамурье медики получили более десятка новых машин скорой помощи

Губернатор Орлов: медики Амурской области получили 14 новых автомобилей скорой помощи

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - РИА Новости. Более десятка новых машин скорой медицинской помощи (СМП) получили медработники Амурской области, сообщает губернатор Василий Орлов.
"Четырнадцать новых автомобилей скорой помощи отправились в медучреждения области. Они будут обслуживать жителей сел и малых городов", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 12:55Амурская область
В Приамурье планируют запустить нейросеть для улучшения медпомощи
По данным областного правительства, приобретено шесть автомобилей УАЗ класса "В" и восемь автомобилей – ГАЗ класса "В".
Глава области пояснил, что более проходимые "УАЗы" – для северных территорий, где есть удаленные труднодоступные поселки. Каждая машина СМП оборудована необходимыми приборами.
Он отметил, что транспорт приобрели за счет федеральных средств.
"Оперативная и безопасная доставка пациентов до больниц в комфортных условиях – важная задача", - уверен губернатор.
Машины отправились в Магдагачинский, Константиновский, Октябрьский, Сковородинский, Тамбовский, Свободненский, Архаринский, Михайловский районы, Белогорский, Завитинский и Тындинский округа, уточняет областное правительство.
Строительство - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 08:20Амурская область
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Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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