https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html

В Приамурье медики получили более десятка новых машин скорой помощи

В Приамурье медики получили более десятка новых машин скорой помощи - РИА Новости, 12.12.2022

В Приамурье медики получили более десятка новых машин скорой помощи

Более десятка новых машин скорой медицинской помощи (СМП) получили медработники Амурской области, сообщает губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:14

2022-12-12T11:14

2022-12-12T11:14

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - РИА Новости. Более десятка новых машин скорой медицинской помощи (СМП) получили медработники Амурской области, сообщает губернатор Василий Орлов."Четырнадцать новых автомобилей скорой помощи отправились в медучреждения области. Они будут обслуживать жителей сел и малых городов", - написал Орлов в своем Telegram-канале.По данным областного правительства, приобретено шесть автомобилей УАЗ класса "В" и восемь автомобилей – ГАЗ класса "В".Глава области пояснил, что более проходимые "УАЗы" – для северных территорий, где есть удаленные труднодоступные поселки. Каждая машина СМП оборудована необходимыми приборами.Он отметил, что транспорт приобрели за счет федеральных средств."Оперативная и безопасная доставка пациентов до больниц в комфортных условиях – важная задача", - уверен губернатор.Машины отправились в Магдагачинский, Константиновский, Октябрьский, Сковородинский, Тамбовский, Свободненский, Архаринский, Михайловский районы, Белогорский, Завитинский и Тындинский округа, уточняет областное правительство.

https://ria.ru/20221207/medpomosch-1836924589.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, василий орлов (губернатор)