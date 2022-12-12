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В России за две недели выросли траты на противовирусные препараты - РИА Новости, 12.12.2022
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В России за две недели выросли траты на противовирусные препараты
В России за две недели выросли траты на противовирусные препараты - РИА Новости, 12.12.2022
В России за две недели выросли траты на противовирусные препараты
Траты россиян на противовирусные препараты за две недели возросли в 1,6 раза по сравнению со второй половиной ноября, при этом расходы на медицинские маски... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:30
2022-12-12T09:30
россия
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Траты россиян на противовирусные препараты за две недели возросли в 1,6 раза по сравнению со второй половиной ноября, при этом расходы на медицинские маски увеличились лишь на 7%, свидетельствуют данные "Первого ОФД" (входит в группу ВТБ), которые есть в распоряжении РИА Новости."С 28 ноября по 9 декабря россияне потратили на противовирусные препараты почти 175 миллионов рублей, что на 57% больше, чем с 14 по 27 ноября. Количество транзакций в этой категории выросло в 1,5 раза – за две недели покупатели приобрели такие лекарства около 350 тысяч раз. Причем только за последнюю неделю расходы выросли на треть, а количество покупок – на 29%", - говорится в сообщении.По сравнению с первой неделей декабря 2021 года траты россиян на противовирусные препараты увеличились на 7% и достигли 100 миллионов рублей. В количественном выражении россияне приобрели за последнюю неделю на 12% больше упаковок препаратов, чем за этот же период год назад.Траты на медицинские маски за две недели увеличились менее значительно – на 7%, до 3,6 миллиона рублей, а число транзакций по их покупке возросло на 17% и достигло 50 тысяч операций. При этом траты год к году ожидаемо снизились: в 2021 году недельные продажи этих средств защиты были в четыре раза выше текущих значений, выяснили эксперты."Сезонный всплеск заболеваемости гриппом в этом году привел к повышенному спросу на противовирусные препараты. Объемы продаж таких средств превысили даже показатели пандемийного периода прошлого года. При этом в последнюю неделю их продажи растут ускоренными темпами", – отметила старший аналитик "Первого ОФД" Татьяна Гребенкина.
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россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
09:30 12.12.2022
 
В России за две недели выросли траты на противовирусные препараты

В России за две недели в 1,6 раза выросли траты на противовирусные препараты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди закупают в аптеке лекарства, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Траты россиян на противовирусные препараты за две недели возросли в 1,6 раза по сравнению со второй половиной ноября, при этом расходы на медицинские маски увеличились лишь на 7%, свидетельствуют данные "Первого ОФД" (входит в группу ВТБ), которые есть в распоряжении РИА Новости.
"С 28 ноября по 9 декабря россияне потратили на противовирусные препараты почти 175 миллионов рублей, что на 57% больше, чем с 14 по 27 ноября. Количество транзакций в этой категории выросло в 1,5 раза – за две недели покупатели приобрели такие лекарства около 350 тысяч раз. Причем только за последнюю неделю расходы выросли на треть, а количество покупок – на 29%", - говорится в сообщении.
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По сравнению с первой неделей декабря 2021 года траты россиян на противовирусные препараты увеличились на 7% и достигли 100 миллионов рублей. В количественном выражении россияне приобрели за последнюю неделю на 12% больше упаковок препаратов, чем за этот же период год назад.
Траты на медицинские маски за две недели увеличились менее значительно – на 7%, до 3,6 миллиона рублей, а число транзакций по их покупке возросло на 17% и достигло 50 тысяч операций. При этом траты год к году ожидаемо снизились: в 2021 году недельные продажи этих средств защиты были в четыре раза выше текущих значений, выяснили эксперты.
"Сезонный всплеск заболеваемости гриппом в этом году привел к повышенному спросу на противовирусные препараты. Объемы продаж таких средств превысили даже показатели пандемийного периода прошлого года. При этом в последнюю неделю их продажи растут ускоренными темпами", – отметила старший аналитик "Первого ОФД" Татьяна Гребенкина.
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