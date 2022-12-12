https://ria.ru/20221212/prava-1838011554.html

Российские студенты призвали ряд стран исключить дискриминацию прав россиян

Российские студенты призвали ряд стран исключить дискриминацию прав россиян - РИА Новости, 12.12.2022

Российские студенты призвали ряд стран исключить дискриминацию прав россиян

Российский фонд "Студмолодёжь" направил обращения в ряд посольств с призывом исключить дискриминацию россиян и соблюдать положения основных законов,... РИА Новости, 12.12.2022

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский фонд "Студмолодёжь" направил обращения в ряд посольств с призывом исключить дискриминацию россиян и соблюдать положения основных законов, утверждённых в этих странах, сообщили в пресс-службе фонда."В День Конституции Российской Федерации Фонд молодежных и студенческих инициатив "Студмолодежь" направил обращения в посольства Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Латвии, Канады, Польши, США, Финляндии, Франции, Чехии и Японии. В письмах российские студенты призывают официальных представителей вышеперечисленных государств соблюдать положения основных законов, утвержденных в их странах", - сказано в сообщении.Как отметила директор фонда Анна Лапенко, россияне за рубежом часто подвергаются дискриминации по национальному и языковому признакам."В обращениях мы напомнили, что в основном законе каждой из стран, в которые мы направили письма, существуют положения аналогичные пункту 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, согласно которому запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности... Всего за полгода существования наш проект Russians получил 60 сообщений о нарушении прав наших соотечественников в Великобритании, 59 – в Польше, 52 – в Германии, и этот список можно продолжать дальше", - приводят в пресс-службе слова Лапенко.Она добавила, что это является призывом обратить внимание представителей указанных стран на то, что в России в полной мере соблюдаются права иностранных граждан, поэтому "россияне хотят соответствующего отношения в ответ".Фонд "Студмолодежь" начал свою деятельность в 2021 году. Она направлена на защиту прав молодежи и студентов, уточнили в пресс-службе. Сейчас основная работа Фонда направлена на помощь россиянам, столкнувшимся с дискриминацией за рубежом в рамках проекта Russians.

https://ria.ru/20221116/molodezh-1831871919.html

https://ria.ru/20221130/zhaloby-1835431721.html

https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html

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великобритания, германия, польша, россия, в мире, русофобия