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Российские студенты призвали ряд стран исключить дискриминацию прав россиян - РИА Новости, 12.12.2022
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Российские студенты призвали ряд стран исключить дискриминацию прав россиян
Российские студенты призвали ряд стран исключить дискриминацию прав россиян - РИА Новости, 12.12.2022
Российские студенты призвали ряд стран исключить дискриминацию прав россиян
Российский фонд "Студмолодёжь" направил обращения в ряд посольств с призывом исключить дискриминацию россиян и соблюдать положения основных законов,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:13
2022-12-12T12:13
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский фонд "Студмолодёжь" направил обращения в ряд посольств с призывом исключить дискриминацию россиян и соблюдать положения основных законов, утверждённых в этих странах, сообщили в пресс-службе фонда."В День Конституции Российской Федерации Фонд молодежных и студенческих инициатив "Студмолодежь" направил обращения в посольства Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Латвии, Канады, Польши, США, Финляндии, Франции, Чехии и Японии. В письмах российские студенты призывают официальных представителей вышеперечисленных государств соблюдать положения основных законов, утвержденных в их странах", - сказано в сообщении.Как отметила директор фонда Анна Лапенко, россияне за рубежом часто подвергаются дискриминации по национальному и языковому признакам."В обращениях мы напомнили, что в основном законе каждой из стран, в которые мы направили письма, существуют положения аналогичные пункту 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, согласно которому запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности... Всего за полгода существования наш проект Russians получил 60 сообщений о нарушении прав наших соотечественников в Великобритании, 59 – в Польше, 52 – в Германии, и этот список можно продолжать дальше", - приводят в пресс-службе слова Лапенко.Она добавила, что это является призывом обратить внимание представителей указанных стран на то, что в России в полной мере соблюдаются права иностранных граждан, поэтому "россияне хотят соответствующего отношения в ответ".Фонд "Студмолодежь" начал свою деятельность в 2021 году. Она направлена на защиту прав молодежи и студентов, уточнили в пресс-службе. Сейчас основная работа Фонда направлена на помощь россиянам, столкнувшимся с дискриминацией за рубежом в рамках проекта Russians.
https://ria.ru/20221116/molodezh-1831871919.html
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великобритания, германия, польша, россия, в мире, русофобия
Великобритания, Германия, Польша, Россия, В мире, русофобия
12:13 12.12.2022
 
Российские студенты призвали ряд стран исключить дискриминацию прав россиян

Российский фонд "Студмолодежь" призвал зарубежные страны исключить дискриминацию россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве.
Мужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский фонд "Студмолодёжь" направил обращения в ряд посольств с призывом исключить дискриминацию россиян и соблюдать положения основных законов, утверждённых в этих странах, сообщили в пресс-службе фонда.
"В День Конституции Российской Федерации Фонд молодежных и студенческих инициатив "Студмолодежь" направил обращения в посольства Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Латвии, Канады, Польши, США, Финляндии, Франции, Чехии и Японии. В письмах российские студенты призывают официальных представителей вышеперечисленных государств соблюдать положения основных законов, утвержденных в их странах", - сказано в сообщении.
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Как отметила директор фонда Анна Лапенко, россияне за рубежом часто подвергаются дискриминации по национальному и языковому признакам.
"В обращениях мы напомнили, что в основном законе каждой из стран, в которые мы направили письма, существуют положения аналогичные пункту 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации, согласно которому запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности... Всего за полгода существования наш проект Russians получил 60 сообщений о нарушении прав наших соотечественников в Великобритании, 59 – в Польше, 52 – в Германии, и этот список можно продолжать дальше", - приводят в пресс-службе слова Лапенко.
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Фонд "Студмолодежь" начал свою деятельность в 2021 году. Она направлена на защиту прав молодежи и студентов, уточнили в пресс-службе. Сейчас основная работа Фонда направлена на помощь россиянам, столкнувшимся с дискриминацией за рубежом в рамках проекта Russians.
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