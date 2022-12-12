https://ria.ru/20221212/pozhar-1838045044.html
В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире
В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире - РИА Новости, 12.12.2022
В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире
Пожар произошел в квартире дома в городе Хвалынске Саратовской области, в результате пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат помещен в реанимацию в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:48
2022-12-12T13:48
2022-12-12T13:48
происшествия
саратовская область
хвалынск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дети
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САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Пожар произошел в квартире дома в городе Хвалынске Саратовской области, в результате пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщили в региональном главке МЧС."В 11.26 (10.26 мск) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Хвалынске на улице Волжская, 26... Произошло загорание в двухкомнатной квартире двухэтажного жилого дома... В квартире дети находились одни... Девочка 2017 года рождения погибла, мальчик 2019 года рождения - в реанимации", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Уточняется, что мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20221212/otravlenie-1838031785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, хвалынск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дети
Происшествия, Саратовская область, Хвалынск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Дети
В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире
В городе Хвалынске Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире