https://ria.ru/20221212/pozhar-1838045044.html

В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире

В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире - РИА Новости, 12.12.2022

В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире

Пожар произошел в квартире дома в городе Хвалынске Саратовской области, в результате пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат помещен в реанимацию в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:48

2022-12-12T13:48

2022-12-12T13:48

происшествия

саратовская область

хвалынск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

дети

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САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Пожар произошел в квартире дома в городе Хвалынске Саратовской области, в результате пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщили в региональном главке МЧС."В 11.26 (10.26 мск) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Хвалынске на улице Волжская, 26... Произошло загорание в двухкомнатной квартире двухэтажного жилого дома... В квартире дети находились одни... Девочка 2017 года рождения погибла, мальчик 2019 года рождения - в реанимации", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Уточняется, что мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20221212/otravlenie-1838031785.html

саратовская область

хвалынск

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, саратовская область, хвалынск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дети