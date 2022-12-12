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В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире - РИА Новости, 12.12.2022
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В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире
В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире - РИА Новости, 12.12.2022
В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире
Пожар произошел в квартире дома в городе Хвалынске Саратовской области, в результате пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат помещен в реанимацию в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:48
2022-12-12T13:48
происшествия
саратовская область
хвалынск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дети
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САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Пожар произошел в квартире дома в городе Хвалынске Саратовской области, в результате пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщили в региональном главке МЧС."В 11.26 (10.26 мск) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Хвалынске на улице Волжская, 26... Произошло загорание в двухкомнатной квартире двухэтажного жилого дома... В квартире дети находились одни... Девочка 2017 года рождения погибла, мальчик 2019 года рождения - в реанимации", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Уточняется, что мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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саратовская область
хвалынск
россия
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происшествия, саратовская область, хвалынск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дети
Происшествия, Саратовская область, Хвалынск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Дети
13:48 12.12.2022
 
В Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире

В городе Хвалынске Саратовской области пятилетняя девочка погибла при пожаре в квартире

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Пожар произошел в квартире дома в городе Хвалынске Саратовской области, в результате пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщили в региональном главке МЧС.
"В 11.26 (10.26 мск) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Хвалынске на улице Волжская, 26... Произошло загорание в двухкомнатной квартире двухэтажного жилого дома... В квартире дети находились одни... Девочка 2017 года рождения погибла, мальчик 2019 года рождения - в реанимации", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Уточняется, что мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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ПроисшествияСаратовская областьХвалынскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияДети
 
 
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