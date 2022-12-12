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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек, гаубицу и танк - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/poteri-1837982099.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек, гаубицу и танк
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек, гаубицу и танк - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек, гаубицу и танк
За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Донецкой Народной Республики более 30 человек и десяток единиц техники, сообщила в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:54
2022-12-12T11:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
народная милиция днр
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Донецкой Народной Республики более 30 человек и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица (М777), один танк (Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", — говорится в публикации.Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в более чем 40 военнослужащих, гаубицу, три танка, пять автомобилей и три беспилотника.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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донецкая народная республика, россия, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Украина
10:54 12.12.2022 (обновлено: 11:20 12.12.2022)
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек, гаубицу и танк

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, гаубицу и танк

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Донецкой Народной Республики более 30 человек и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица (М777), один танк (Т-72М1), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", — говорится в публикации.
Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в более чем 40 военнослужащих, гаубицу, три танка, пять автомобилей и три беспилотника.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияНародная милиция ДНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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