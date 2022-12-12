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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и два танка

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и два танка - РИА Новости, 12.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и два танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, пять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:15

2022-12-12T10:15

2022-12-12T10:23

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, пять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 14 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837921516.html

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луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина, народная милиция лнр