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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и два танка
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и два танка - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, пять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:15
2022-12-12T10:15
2022-12-12T10:23
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, два танка, пять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 14 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837921516.html
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10:15 12.12.2022 (обновлено: 10:23 12.12.2022)
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек и два танка
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 70 человек и два танка