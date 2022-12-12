https://ria.ru/20221212/postavki-1837322619.html

"На это уйдут миллиарды". Что придумал Запад для Украины

"На это уйдут миллиарды". Что придумал Запад для Украины - РИА Новости, 12.12.2022

"На это уйдут миллиарды". Что придумал Запад для Украины

Киев ждет от Вашингтона новое оружие. Но в США пока спорят: лоббисты военных компаний хотят расширить ассортимент, сенаторы — против. О том, какую выгоду... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:00

2022-12-12T08:00

2022-12-12T13:04

вооруженные силы украины

государственный департамент сша

нато

сша

украина

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Киев ждет от Вашингтона новое оружие. Но в США пока спорят: лоббисты военных компаний хотят расширить ассортимент, сенаторы — против. О том, какую выгоду извлекает из геополитики американский ВПК, — в материале РИА Новости.Из того, что былоВ компании Boeing предлагают наладить массовый выпуск GLSDB ("бомба малого диаметра для запуска с земли"). Название обусловлено необычным устройством ракеты. Промышленный гигант убежден, что именно такое оружие нужно Украине. Прежде всего — из-за дешевизны: каждый снаряд обойдется "всего" в 40 тысяч долларов.А запускать его можно, например, с М270 MLRS и М142 HIMARS, которые ВСУ уже получили.Ранее GLSDB нигде не использовали, так что на Украине бомбу испытают в боевых условиях. Такие поставки, по словам представителей американской "оборонки", станут своего рода компромиссом между запросами Киева, который уже долгое время требует ATACMS с дальностью в 300 километров, и мантрами Белого дома о недопущении эскалации конфликта.Однако это не единственная причина, по которой, как отмечает Reuters, активизировались производители. В ноябре ответственный по закупкам вооружений для армии чиновник Даг Буш заявил, что Пентагон нуждается в наращивании выпуска 155-миллиметровых снарядов. Их изготавливают только на государственных мощностях, но в военном ведомстве считают нужным привлечь частных подрядчиков.С миру по ниткеСейчас конфликт на Украине по большей части представляет собой артиллерийское противостояние. Как отмечает The New York Times, летом ВСУ ежедневно расходовали от шести до семи тысяч снарядов, российские войска — до 50 тысяч. Даже американский ВПК в месяц производит только 15 тысяч снарядов.Восполнять такой расход самостоятельно Киеву непросто — по заводам регулярно прилетают российские ракеты. Остается надеяться на поддержку стран Запада.Прежде всего — США. По данным немецкого портала Statista, Америка лидирует с колоссальным отрывом: с января по октябрь Вашингтон направил Украине помощь более чем на 47,8 миллиарда евро. При этом львиная доля приходится именно на военную составляющую — 22,86 миллиарда. В формате финансовой поддержки предоставили 15,05 миллиарда, гуманитарной — 9,9.Для сравнения: Евросоюз — именно как организация — ограничился в общей сложности суммой в полтора раза меньше: 34,99 миллиарда евро. Из них 30,32 — финансовая поддержка, 3,1 — военная и 1,57 — гуманитарная.Третья строчка — за Британией: Лондон выделил Киеву суммарно 7,09 миллиарда евро."Западный поток"Куда идут эти деньги, рассказывает Государственный департамент, приводя перечень вооружений, которые Вашингтон направил на Украину с февраля этого года:Выше — лишь часть "западного потока". Полный список на сайте Госдепа включает 58 позиций, десятки различных типов вооружений и сотни тысяч боеприпасов.Кроме того, США разрешили союзникам по НАТО отдать Украине американское оружие — в том числе 12 тысяч противотанковых комплексов различных типов и более 1500 зенитных ракет.Отдельные статьи такой помощи остаются непубличными: Госдепартамент утверждает, что общая стоимость предоставленного оружия составляет 19,1 миллиарда долларов.Помимо этого, поставки на 11,3 миллиарда проходят по президентскому указу Джо Байдена, подписанному в прошлом августе. Документ позволяет передавать вооружения в ускоренном режиме. Директиву применили для Киева уже 26 раз.Кого кормит снарядный голодЧасть вооружений, которые получает Украина, — советская техника, оставшаяся у бывших стран Организации Варшавского договора. Это касается преимущественно танков, самолетов и вертолетов — обучать украинских танкистов и пилотов управлению новой техникой слишком долго. Взамен партнеры по НАТО получают от Штатов более современные образцы. Например, Праге компенсируют Т-72 новыми Leopard 2А4 из запасов бундесвера. А вот артиллерию, РСЗО и ПВО США поставляют в основном из собственных хранилищ. На восполнение дефицита потребуются миллиарды.Производителям в Штатах это лишь на руку. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), флагманы американского ВПК в последние годы занимали пять верхних строчек в рейтинге 100 крупнейших оружейных производителей: Lockheed Martin (продали вооружений на 60,3 миллиарда долларов за 2021 год), Raytheon (41,8 миллиарда), Boeing (33,4 миллиарда), Northrop Grumman (29,9 миллиарда) и General Dynamics (26,4 миллиарда). И, судя по всему, 2022 год только укрепит их позиции.Например, глава Lockheed Martin Джеймс Тайклет еще в мае утверждал, что ежегодное производство "Джавелинов" придется увеличить почти вдвое — с 2,1 тысячи до четырех.Как отмечает Reuters, также удвоится выпуск еще одного товара этой же компании — РСЗО HIMARS. Теперь их будут выпускать по 96 штук в год. Каждая обойдется американскому бюджету почти в 3,5 миллиона долларов.В этой связи понятно и стремление главного конкурента — Boeing — успеть к разделу "украинского пирога".Противостояние на Украине надолго обеспечит существование американского ВПК. Рекордный военный бюджет, который уже согласовали комитеты обеих палат конгресса по делам вооруженных сил, тому подтверждение. Есть вероятность, что он составит 858 миллиардов долларов — на 110 больше, чем в минувшем году. А в дальнейшем может вырасти еще больше.

https://ria.ru/20221018/pvo-1824667415.html

https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

вооруженные силы украины, государственный департамент сша, нато, сша, украина