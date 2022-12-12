https://ria.ru/20221212/poryadok-1838207315.html
В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС
В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС - РИА Новости, 12.12.2022
В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС
В Белоруссии изменен порядок регистрации автоперевозчиков Евросоюза при оформлении разрешений на территории республики, заявили в местном министерстве... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:44
2022-12-12T23:44
2022-12-12T23:44
белоруссия
авто
евросоюз
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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. В Белоруссии изменен порядок регистрации автоперевозчиков Евросоюза при оформлении разрешений на территории республики, заявили в местном министерстве транспорта.Там же напомнили, что с 10 октября 2022 года автоперевозчики Евросоюза могут оформить в транспортной инспекции минтранса разрешение на международную автоперевозку грузов по территории Белоруссии.При этом предоставленная белорусской стороной возможность оформления разрешений действует одновременно с нормами постановления совета министров РБ от 22 апреля 2022 г. № 247 "О перемещении транспортных средств"."Таким образом, для иностранных перевозчиков сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах. При этом сохраняется порядок использования разрешений на проезд по территории республики, переданных белорусской стороной компетентным органам иностранных государств", - подчеркнули в белорусском министерстве.
https://ria.ru/20221211/belorussiya-1837924977.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, авто, евросоюз
Белоруссия, Авто, Евросоюз
В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС
В Белоруссии изменили порядок регистрации автоперевозчиков ЕС при оформлении разрешений
МИНСК, 12 дек - РИА Новости.
В Белоруссии изменен порядок регистрации автоперевозчиков Евросоюза при оформлении разрешений на территории республики, заявили в местном министерстве транспорта
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"Изменен порядок регистрации автоперевозчиков ЕС при оформлении белорусских разрешений на территории Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там же напомнили, что с 10 октября 2022 года автоперевозчики Евросоюза могут оформить в транспортной инспекции минтранса разрешение на международную автоперевозку грузов по территории Белоруссии.
При этом предоставленная белорусской стороной возможность оформления разрешений действует одновременно с нормами постановления совета министров РБ от 22 апреля 2022 г. № 247 "О перемещении транспортных средств".
"Таким образом, для иностранных перевозчиков сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах. При этом сохраняется порядок использования разрешений на проезд по территории республики, переданных белорусской стороной компетентным органам иностранных государств", - подчеркнули в белорусском министерстве.