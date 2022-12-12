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В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС - РИА Новости, 12.12.2022
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В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС
В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС - РИА Новости, 12.12.2022
В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС
В Белоруссии изменен порядок регистрации автоперевозчиков Евросоюза при оформлении разрешений на территории республики, заявили в местном министерстве... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:44
2022-12-12T23:44
белоруссия
авто
евросоюз
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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. В Белоруссии изменен порядок регистрации автоперевозчиков Евросоюза при оформлении разрешений на территории республики, заявили в местном министерстве транспорта.Там же напомнили, что с 10 октября 2022 года автоперевозчики Евросоюза могут оформить в транспортной инспекции минтранса разрешение на международную автоперевозку грузов по территории Белоруссии.При этом предоставленная белорусской стороной возможность оформления разрешений действует одновременно с нормами постановления совета министров РБ от 22 апреля 2022 г. № 247 "О перемещении транспортных средств"."Таким образом, для иностранных перевозчиков сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах. При этом сохраняется порядок использования разрешений на проезд по территории республики, переданных белорусской стороной компетентным органам иностранных государств", - подчеркнули в белорусском министерстве.
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белоруссия, авто, евросоюз
Белоруссия, Авто, Евросоюз
23:44 12.12.2022
 
В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС

В Белоруссии изменили порядок регистрации автоперевозчиков ЕС при оформлении разрешений

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкКинолог со служебной собакой досматривают автомобили в международном пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе в Браславском районе Витебской области
Кинолог со служебной собакой досматривают автомобили в международном пункте пропуска Урбаны на белорусско-латвийской границе в Браславском районе Витебской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кинолог со служебной собакой досматривают автомобили в международном пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе в Браславском районе Витебской области. Архивное фото
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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. В Белоруссии изменен порядок регистрации автоперевозчиков Евросоюза при оформлении разрешений на территории республики, заявили в местном министерстве транспорта.
"Изменен порядок регистрации автоперевозчиков ЕС при оформлении белорусских разрешений на территории Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там же напомнили, что с 10 октября 2022 года автоперевозчики Евросоюза могут оформить в транспортной инспекции минтранса разрешение на международную автоперевозку грузов по территории Белоруссии.
При этом предоставленная белорусской стороной возможность оформления разрешений действует одновременно с нормами постановления совета министров РБ от 22 апреля 2022 г. № 247 "О перемещении транспортных средств".
"Таким образом, для иностранных перевозчиков сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах. При этом сохраняется порядок использования разрешений на проезд по территории республики, переданных белорусской стороной компетентным органам иностранных государств", - подчеркнули в белорусском министерстве.
Пограничная вышка наблюдения на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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