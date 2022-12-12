https://ria.ru/20221212/poryadok-1838207315.html

В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС

В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС - РИА Новости, 12.12.2022

В Белоруссии изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС

В Белоруссии изменен порядок регистрации автоперевозчиков Евросоюза при оформлении разрешений на территории республики, заявили в местном министерстве... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T23:44

2022-12-12T23:44

2022-12-12T23:44

белоруссия

авто

евросоюз

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МИНСК, 12 дек - РИА Новости. В Белоруссии изменен порядок регистрации автоперевозчиков Евросоюза при оформлении разрешений на территории республики, заявили в местном министерстве транспорта.Там же напомнили, что с 10 октября 2022 года автоперевозчики Евросоюза могут оформить в транспортной инспекции минтранса разрешение на международную автоперевозку грузов по территории Белоруссии.При этом предоставленная белорусской стороной возможность оформления разрешений действует одновременно с нормами постановления совета министров РБ от 22 апреля 2022 г. № 247 "О перемещении транспортных средств"."Таким образом, для иностранных перевозчиков сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах. При этом сохраняется порядок использования разрешений на проезд по территории республики, переданных белорусской стороной компетентным органам иностранных государств", - подчеркнули в белорусском министерстве.

https://ria.ru/20221211/belorussiya-1837924977.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, авто, евросоюз