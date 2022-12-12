https://ria.ru/20221212/pomosch-1838200225.html

МИД Венгрии рассказал об ответе Киева на предложение финансовой помощи

МИД Венгрии рассказал об ответе Киева на предложение финансовой помощи - РИА Новости, 12.12.2022

МИД Венгрии рассказал об ответе Киева на предложение финансовой помощи

МИД Украины в ответ на предложение обсудить передачу 187 миллионов евро от Венгрии на двусторонней основе заявил, что готов вести переговоры только в рамках... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:01

2022-12-12T22:01

2022-12-12T22:21

в мире

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. МИД Украины в ответ на предложение обсудить передачу 187 миллионов евро от Венгрии на двусторонней основе заявил, что готов вести переговоры только в рамках поддержки от всего ЕС, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Еврокомиссия ранее предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. Министры экономики и финансов стран Евросоюза на заседании не достигли договоренности о новом пакете, поскольку Венгрия заблокировала проект. Власти страны заявляли, что готовы выделить свою долю средств в помощь Украине только на основе двустороннего договора, а не общеевропейского кредита, для этого премьер-министр страны Виктор Орбан подписал указ о выделении 187 миллионов евро из национального бюджета."Мы сообщили министерству иностранных дел Украины, что с нашей стороны готовы к переговорам по двустороннему договору. Получили от министерства иностранных дел Украины ответ: "для нас первоочередна поддержка Евросоюза и вне ее рамок мы не желаем продолжать переговоры, только в ее рамках". Что это точно означает, мы выясним у украинской стороны", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.Он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему отстаивает точку зрения о неприемлемости общеевропейского кредита, поскольку "общее будущее Евросоюза лежит не в направлении общего долга", и о том, что самым простым способом оказать помощь Киеву было бы выделение каждым государством-членом средств из своего бюджета.Совет ЕС в пятницу сообщил, что согласовал пакет документов, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году.

https://ria.ru/20221212/vengriya-1838195642.html

https://ria.ru/20221209/vengriya-1837364493.html

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в мире, петер сийярто, виктор орбан, украина, венгрия, будапешт, евросоюз