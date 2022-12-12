22:01 12.12.2022 (обновлено: 22:21 12.12.2022)
МИД Венгрии рассказал об ответе Киева на предложение финансовой помощи
Глава МИД Сийярто: Украина не хочет обсуждать помощь от Венгрии, только от всего ЕС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. МИД Украины в ответ на предложение обсудить передачу 187 миллионов евро от Венгрии на двусторонней основе заявил, что готов вести переговоры только в рамках поддержки от всего ЕС, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Еврокомиссия ранее предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. Министры экономики и финансов стран Евросоюза на заседании не достигли договоренности о новом пакете, поскольку Венгрия заблокировала проект. Власти страны заявляли, что готовы выделить свою долю средств в помощь Украине только на основе двустороннего договора, а не общеевропейского кредита, для этого премьер-министр страны Виктор Орбан подписал указ о выделении 187 миллионов евро из национального бюджета.
"Мы сообщили министерству иностранных дел Украины, что с нашей стороны готовы к переговорам по двустороннему договору. Получили от министерства иностранных дел Украины ответ: "для нас первоочередна поддержка Евросоюза и вне ее рамок мы не желаем продолжать переговоры, только в ее рамках". Что это точно означает, мы выясним у украинской стороны", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.
Он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему отстаивает точку зрения о неприемлемости общеевропейского кредита, поскольку "общее будущее Евросоюза лежит не в направлении общего долга", и о том, что самым простым способом оказать помощь Киеву было бы выделение каждым государством-членом средств из своего бюджета.
Совет ЕС в пятницу сообщил, что согласовал пакет документов, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году.
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