Рейтинг@Mail.ru
Россия защитит законные интересы Сербии в отношении Косово, заявил МИД - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/pomosch-1838147942.html
Россия защитит законные интересы Сербии в отношении Косово, заявил МИД
Россия защитит законные интересы Сербии в отношении Косово, заявил МИД - РИА Новости, 12.12.2022
Россия защитит законные интересы Сербии в отношении Косово, заявил МИД
Москва будет помогать Белграду отстаивать национальные интересы в отношении Косово с опорой на резолюции СБ ООН, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:54
2022-12-12T19:33
в мире
россия
косово
белград (город)
оон
мария захарова
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d47988360ec6dc628ea0abe5a46b20.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва будет помогать Белграду отстаивать национальные интересы в отношении Косово с опорой на резолюции СБ ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву", — отметила дипломат.Представитель ведомства добавила, что Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово и следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме.По ее словам, цель провокаторов — взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. При этом избежать крупных инцидентов с плачевными последствиями позволила выдержка косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда.Захарова уточнила, что ответственность за обострение ситуации в крае лежит на косовском "премьере" Альбине Курти и его "западных опекунах".В минувшее воскресенье бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы за день до этого возвели баррикады на трассах на севере края из-за ситуации с бывшим полицейским МВД самопровозглашенной республики Деяном Пантичем. Косовоалбанские власти задержали его на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии, заподозрив "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. По его словам, Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Сербский лидер пообещал направить запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, отметив, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.
https://ria.ru/20221212/kosovo-1838023869.html
https://ria.ru/20221212/kosovo-1838156397.html
https://ria.ru/20221212/kosovo-1838101063.html
https://ria.ru/20221125/konflikt-1834035306.html
россия
косово
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4257685a05e6f130f8290633f25f4973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, косово, белград (город), оон, мария захарова, сербия
В мире, Россия, Косово, Белград (город), ООН, Мария Захарова, Сербия
17:54 12.12.2022 (обновлено: 19:33 12.12.2022)
 
Россия защитит законные интересы Сербии в отношении Косово, заявил МИД

Захарова заявила, что Россия будет отстаивать законные интересы Сербии в отношении Косово

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва будет помогать Белграду отстаивать национальные интересы в отношении Косово с опорой на резолюции СБ ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву", — отметила дипломат.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 12:45
Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии
Представитель ведомства добавила, что Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово и следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме.
"Особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли "власти" в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово, применение прямого этнически мотивированного насилия", — высказалась Захарова.
По ее словам, цель провокаторов — взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. При этом избежать крупных инцидентов с плачевными последствиями позволила выдержка косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 18:16
Захарова назвала заявления Бербок о Косово вредительскими
Захарова уточнила, что ответственность за обострение ситуации в крае лежит на косовском "премьере" Альбине Курти и его "западных опекунах".
В минувшее воскресенье бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Косовские сербы за день до этого возвели баррикады на трассах на севере края из-за ситуации с бывшим полицейским МВД самопровозглашенной республики Деяном Пантичем. Косовоалбанские власти задержали его на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии, заподозрив "в терроризме".
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 15:49
Посол России в Сербии прокомментировал цели Приштины в Косово
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.
Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. По его словам, Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Сербский лидер пообещал направить запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, отметив, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.
Специальное подразделение косовской полиции охраняет район вблизи пограничного перехода Яринье - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:00
Сербская сделка. Когда снова вспыхнут Балканы
 
В миреРоссияКосовоБелград (город)ООНМария ЗахароваСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала