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Россия защитит законные интересы Сербии в отношении Косово, заявил МИД

Россия защитит законные интересы Сербии в отношении Косово, заявил МИД - РИА Новости, 12.12.2022

Россия защитит законные интересы Сербии в отношении Косово, заявил МИД

Москва будет помогать Белграду отстаивать национальные интересы в отношении Косово с опорой на резолюции СБ ООН, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:54

2022-12-12T17:54

2022-12-12T19:33

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва будет помогать Белграду отстаивать национальные интересы в отношении Косово с опорой на резолюции СБ ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву", — отметила дипломат.Представитель ведомства добавила, что Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово и следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме.По ее словам, цель провокаторов — взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. При этом избежать крупных инцидентов с плачевными последствиями позволила выдержка косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда.Захарова уточнила, что ответственность за обострение ситуации в крае лежит на косовском "премьере" Альбине Курти и его "западных опекунах".В минувшее воскресенье бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы за день до этого возвели баррикады на трассах на севере края из-за ситуации с бывшим полицейским МВД самопровозглашенной республики Деяном Пантичем. Косовоалбанские власти задержали его на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии, заподозрив "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. По его словам, Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Сербский лидер пообещал направить запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, отметив, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.

https://ria.ru/20221212/kosovo-1838023869.html

https://ria.ru/20221212/kosovo-1838156397.html

https://ria.ru/20221212/kosovo-1838101063.html

https://ria.ru/20221125/konflikt-1834035306.html

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в мире, россия, косово, белград (город), оон, мария захарова, сербия