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В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/pomosch-1838126146.html
В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации
В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022
В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации
Общественная организация "Гражданская платформа" открыла в Цхинвале пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:44
2022-12-12T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
алан гаглоев
южная осетия
ленингорский район
грузия
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ЦХИНВАЛ, 12 дек - РИА Новости. Общественная организация "Гражданская платформа" открыла в Цхинвале пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила на своей странице в соцсети активистка и журналистка из Южной Осетии Арзу Мамедова.В конце ноября президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетил зону проведения спецоперации и передал военнослужащим 4-й военной базы и добровольцам из республики технические средства и экипировку.Ранее жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали около 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции.
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южная осетия
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в мире, алан гаглоев, южная осетия, ленингорский район, грузия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алан Гаглоев, Южная Осетия, Ленингорский район, Грузия
16:44 12.12.2022
 
В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации

В столице Южной Осетии открыли пункт сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации

© Sputnik / Александр Ковалев / Перейти в медиабанкЦхинвал, Южная Осетия
Цхинвал, Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Цхинвал, Южная Осетия. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 12 дек - РИА Новости. Общественная организация "Гражданская платформа" открыла в Цхинвале пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила на своей странице в соцсети активистка и журналистка из Южной Осетии Арзу Мамедова.
"Собранные вещи и предметы первой необходимости напрямую передадут на фронт. Пункт сбора будет работать в здании гостиницы "Алан" по улице Героев с 12 декабря", - рассказала она.
В конце ноября президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетил зону проведения спецоперации и передал военнослужащим 4-й военной базы и добровольцам из республики технические средства и экипировку.
Ранее жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали около 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции.
Накануне дня матери малоимущим семьям Донецка вручили гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 15:49Специальная военная операция на Украине
СК доставил гуманитарную помощь малоимущим семьям в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлан ГаглоевЮжная ОсетияЛенингорский районГрузия
 
 
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