https://ria.ru/20221212/pomosch-1838126146.html
В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации
В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022
В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации
Общественная организация "Гражданская платформа" открыла в Цхинвале пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:44
2022-12-12T16:44
2022-12-12T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
алан гаглоев
южная осетия
ленингорский район
грузия
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ЦХИНВАЛ, 12 дек - РИА Новости. Общественная организация "Гражданская платформа" открыла в Цхинвале пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила на своей странице в соцсети активистка и журналистка из Южной Осетии Арзу Мамедова.В конце ноября президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетил зону проведения спецоперации и передал военнослужащим 4-й военной базы и добровольцам из республики технические средства и экипировку.Ранее жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали около 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20221126/gumpomosch-1834456142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алан гаглоев, южная осетия, ленингорский район, грузия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алан Гаглоев, Южная Осетия, Ленингорский район, Грузия
В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации
В столице Южной Осетии открыли пункт сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации