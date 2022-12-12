https://ria.ru/20221212/pomosch-1838126146.html

В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации

В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022

В Цхинвале открыли пункт сбора гумпомощи для участников спецоперации

Общественная организация "Гражданская платформа" открыла в Цхинвале пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила на... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:44

2022-12-12T16:44

2022-12-12T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

алан гаглоев

южная осетия

ленингорский район

грузия

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ЦХИНВАЛ, 12 дек - РИА Новости. Общественная организация "Гражданская платформа" открыла в Цхинвале пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила на своей странице в соцсети активистка и журналистка из Южной Осетии Арзу Мамедова.В конце ноября президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетил зону проведения спецоперации и передал военнослужащим 4-й военной базы и добровольцам из республики технические средства и экипировку.Ранее жители Ленингорского района Южной Осетии, граничащего с Грузией, собрали около 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20221126/gumpomosch-1834456142.html

южная осетия

ленингорский район

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алан гаглоев, южная осетия, ленингорский район, грузия