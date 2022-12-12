https://ria.ru/20221212/pomosch-1838043356.html
Минздрав Башкирии объяснил ситуацию со смертью мужчины на улице в Белорецке
Минздрав Башкирии объяснил ситуацию со смертью мужчины на улице в Белорецке - РИА Новости, 12.12.2022
Минздрав Башкирии объяснил ситуацию со смертью мужчины на улице в Белорецке
В Минздраве Башкирии пояснили ситуацию со смертью мужчины, которому стало плохо на улице в башкирском Белорецке: в городе из семи бригад скорой помощи шесть... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:40
2022-12-12T13:40
2022-12-12T13:40
здоровье - общество
белорецк
республика башкортостан
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УФА, 12 дек – РИА Новости. В Минздраве Башкирии пояснили ситуацию со смертью мужчины, которому стало плохо на улице в башкирском Белорецке: в городе из семи бригад скорой помощи шесть были на вызове, а седьмая находилась на ремонте колеса автомобиля.Ранее прокуратура Башкирии организовала проверку сообщений в СМИ о смерти больного из-за долгого ожидания бригады скорой помощи в Белорецке. Сообщалось, что 60-летний мужчина, страдающий болезнью сердца, почувствовал на улице недомогание и упал на землю. Скорую вызвали прохожие. Прибывшие на место врачи констатировали смерть гражданина.В Минздраве региона РИА Новости сообщали, что скорая прибыла на место через 26 минут после вызова.В СУСК по республике сообщили, что по инциденту тоже организовали доследственную проверку. "В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства смерти, своевременность прибытия медперсонала, а также иные причины и условия, которые могли способствовать наступлению его смерти", - говорится в сообщении регионального следкома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, белорецк, республика башкортостан
Здоровье - Общество, Белорецк, Республика Башкортостан
Минздрав Башкирии объяснил ситуацию со смертью мужчины на улице в Белорецке
Минздрав Башкирии после смерти мужчины в Белорецке объяснил, что все скорые были на вызове
УФА, 12 дек – РИА Новости. В Минздраве Башкирии пояснили ситуацию со смертью мужчины, которому стало плохо на улице в башкирском Белорецке: в городе из семи бригад скорой помощи шесть были на вызове, а седьмая находилась на ремонте колеса автомобиля.
Ранее прокуратура Башкирии организовала проверку сообщений в СМИ о смерти больного из-за долгого ожидания бригады скорой помощи в Белорецке. Сообщалось, что 60-летний мужчина, страдающий болезнью сердца, почувствовал на улице недомогание и упал на землю. Скорую вызвали прохожие. Прибывшие на место врачи констатировали смерть гражданина.
В Минздраве региона РИА Новости сообщали, что скорая прибыла на место через 26 минут после вызова.
"В городе работают семь бригад скорой помощи. В это время шесть бригад были на вызовах, машина одной бригады находилась на ремонте колеса, которое было пробито", - рассказали агентству в ведомстве.
В СУСК по республике сообщили, что по инциденту тоже организовали доследственную проверку. "В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства смерти, своевременность прибытия медперсонала, а также иные причины и условия, которые могли способствовать наступлению его смерти", - говорится в сообщении
регионального следкома.