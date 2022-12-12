https://ria.ru/20221212/pomosch-1838043356.html

Минздрав Башкирии объяснил ситуацию со смертью мужчины на улице в Белорецке

Минздрав Башкирии объяснил ситуацию со смертью мужчины на улице в Белорецке - РИА Новости, 12.12.2022

Минздрав Башкирии объяснил ситуацию со смертью мужчины на улице в Белорецке

В Минздраве Башкирии пояснили ситуацию со смертью мужчины, которому стало плохо на улице в башкирском Белорецке: в городе из семи бригад скорой помощи шесть... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:40

2022-12-12T13:40

2022-12-12T13:40

здоровье - общество

белорецк

республика башкортостан

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УФА, 12 дек – РИА Новости. В Минздраве Башкирии пояснили ситуацию со смертью мужчины, которому стало плохо на улице в башкирском Белорецке: в городе из семи бригад скорой помощи шесть были на вызове, а седьмая находилась на ремонте колеса автомобиля.Ранее прокуратура Башкирии организовала проверку сообщений в СМИ о смерти больного из-за долгого ожидания бригады скорой помощи в Белорецке. Сообщалось, что 60-летний мужчина, страдающий болезнью сердца, почувствовал на улице недомогание и упал на землю. Скорую вызвали прохожие. Прибывшие на место врачи констатировали смерть гражданина.В Минздраве региона РИА Новости сообщали, что скорая прибыла на место через 26 минут после вызова.В СУСК по республике сообщили, что по инциденту тоже организовали доследственную проверку. "В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства смерти, своевременность прибытия медперсонала, а также иные причины и условия, которые могли способствовать наступлению его смерти", - говорится в сообщении регионального следкома.

https://ria.ru/20221212/chelyabinsk-1837987043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, белорецк, республика башкортостан