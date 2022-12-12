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Польша выступила против обсуждения в ЕС гарантий безопасности для России - РИА Новости, 12.12.2022
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Польша выступила против обсуждения в ЕС гарантий безопасности для России
Польша выступила против обсуждения в ЕС гарантий безопасности для России - РИА Новости, 12.12.2022
Польша выступила против обсуждения в ЕС гарантий безопасности для России
Польша выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:32
2022-12-12T11:32
в мире
россия
польша
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Польша выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, прибыв на встречу глав МИД стран ЕС в Брюссель.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России."Сегодня в дискуссии будет крайне важно оценить ситуацию и оценить прежние действия всего ЕС и НАТО. Необыкновенно важно не позволять как-либо втягивать себя в рассуждения о том, что Украина якобы должна отдавать какую-то часть своей территории или что Россия имеет право ожидать от кого-либо гарантий безопасности", - сказал Яблоньский."Обсуждения такого типа - это стратегическая ошибка. Потому что сегодня не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности от России. Мы сегодня будем много об этом говорить", - добавил он.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом, если и когда там будет готовность, но просить сама о нем не будет.
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в мире, россия, польша, евросоюз
В мире, Россия, Польша, Евросоюз
11:32 12.12.2022
 
Польша выступила против обсуждения в ЕС гарантий безопасности для России

Замглавы МИД Польши Яблоньский назвал обсуждения гарантий безопасности для России ошибкой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Польша выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, прибыв на встречу глав МИД стран ЕС в Брюссель.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.
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"Сегодня в дискуссии будет крайне важно оценить ситуацию и оценить прежние действия всего ЕС и НАТО. Необыкновенно важно не позволять как-либо втягивать себя в рассуждения о том, что Украина якобы должна отдавать какую-то часть своей территории или что Россия имеет право ожидать от кого-либо гарантий безопасности", - сказал Яблоньский.
"Обсуждения такого типа - это стратегическая ошибка. Потому что сегодня не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности от России. Мы сегодня будем много об этом говорить", - добавил он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом, если и когда там будет готовность, но просить сама о нем не будет.
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