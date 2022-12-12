https://ria.ru/20221212/polsha-1837995882.html

Польша выступила против обсуждения в ЕС гарантий безопасности для России

Польша выступила против обсуждения в ЕС гарантий безопасности для России - РИА Новости, 12.12.2022

Польша выступила против обсуждения в ЕС гарантий безопасности для России

Польша выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:32

2022-12-12T11:32

2022-12-12T11:32

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Польша выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, прибыв на встречу глав МИД стран ЕС в Брюссель.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России."Сегодня в дискуссии будет крайне важно оценить ситуацию и оценить прежние действия всего ЕС и НАТО. Необыкновенно важно не позволять как-либо втягивать себя в рассуждения о том, что Украина якобы должна отдавать какую-то часть своей территории или что Россия имеет право ожидать от кого-либо гарантий безопасности", - сказал Яблоньский."Обсуждения такого типа - это стратегическая ошибка. Потому что сегодня не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности от России. Мы сегодня будем много об этом говорить", - добавил он.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом, если и когда там будет готовность, но просить сама о нем не будет.

https://ria.ru/20221211/irkutsk-1837834100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, польша, евросоюз