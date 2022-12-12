В Испании двум третям населения стало труднее сводить концы с концами
Línea Directa Aseguradora: 60 процентов испанцев столкнулись с финансовыми трудностями
Прохожие на одной из улиц Барселоны. Архивное фото
МАДРИД, 12 дек - РИА Новости. Шести из десяти испанцев испытывают больше финансовых трудностей в сравнении с прошлым годом, несмотря на сокращение семейных расходов, говорится в распространенном в понедельник отчете "Испанские домохозяйства перед лицом инфляции в 2022 году", подготовленном страховой компанией Línea Directa Aseguradora.
"Инфляция и текущие обстоятельства привели к тому, что домохозяйства потеряли покупательную способность. Так, около 60% испанцев стали труднее, чем год назад, сводить концы с концами, несмотря на сокращение расходов семейного бюджета по трем направлениям: энергия, финансы, еда и отдых", — говорится в отчёте.
Жители автономных сообществ Наварра (70%), Андалусия (68%) и Ла-Риоха (65%) пострадали больше всех по сравнению с остальными регионами королевства. Напротив, жители Кастилии и Леона (51%), автономного сообщества Валенсия (53%) и Страны Басков (54%) испытывают меньше трудностей.
Согласно отчету, 44% испанцев говорят, что на их бюджете сказывается увеличение счетов за электричество и газ более чем на 20%. По этой причине почти девять из десяти испанцев сократили потребление энергии дома.
В этом контексте уже 14% испанцев установили солнечные панели в своих домах или планируют это сделать, а 21% сделали бы это, но их тормозят необходимые для этого процедуры. Также шесть из десяти испанцев, владеющих транспортным средством, используют его меньше, отдавая предпочтение общественному транспорту.
По информации национального института статистики Испании (INE), годовая инфляция в Испании в ноябре замедлилась до 6,8%, что стало самым низким показателем с января 2022 года. Однако по итогам июля инфляция в стране составила 10,8%, что является самым высоким показателем с 1984 года. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.