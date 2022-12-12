https://ria.ru/20221212/politekhnicheskiy-1837446595.html

Политехнический музей в Москве

Политехнический музей в Москве - РИА Новости, 12.12.2022

Политехнический музей в Москве

Политехнический музей в Москве – один из старейших и крупнейших научно-технических многопрофильных музеев мира; главный национальный музей истории науки и... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T03:53

2022-12-12T03:53

2022-12-12T03:53

справки

политехнический музей

воз

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Политехнический музей в Москве – один из старейших и крупнейших научно-технических многопрофильных музеев мира; главный национальный музей истории науки и техники, научный, просветительный и культурно-досуговый центр России. В нем собраны и бережно хранятся устройства и предметы, иллюстрирующие этапы развития технической мысли. Музей был учрежден в 1870 году по распоряжению императора Александра II, последовавшему в ответ на ходатайство Московской городской думы об организации "общеобразовательного политехнического музея, посвященного прикладным знаниям, в Москве, как центре русской промышленности". Среди инициаторов этого начинания наиболее энергично действовала группа профессоров Московского университета, объединенных в 1863 году в Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. В 1871 году Московская городская дума выделила участок на Лубянской площади и ассигновала из казны 500 тысяч рублей на строительство музея, а год спустя высочайшим повелением был создан особый комитет для устройства нового учреждения. В него вошли известные государственные и общественные деятели. Начало коллекции музея было положено организацией Политехнической выставки, открывшейся в Москве 11 июня (30 мая по старому стилю) 1872 года и посвященной 200-летию со дня рождения императора Петра I. После закрытия выставки экспонаты, ставшие основой собрания будущего музея, были размещены в Москве во временном помещении дома купца Степанова на улице Пречистенке.12 декабря (30 ноября по старому стилю) 1872 года музей открыл свои двери для посетителей во временном помещении на Пречистенке. Его назвали Музеем прикладных знаний. Коллекции общедоступного музея, основанные на экспонатах Политехнической выставки, пополнялись материалами и предметами, которые отражали современные достижения естественных и научно-технических знаний. Многие экспонаты приобретались на средства научных обществ, а также были получены от владельцев промышленных предприятий, частных лиц. Во временном помещении музей работал до сентября 1876 года, когда закончился срок контракта с домовладельцем. Новое здание, строительство которого началось в 1874 году на Лубянской площади, еще не было окончено, и коллекция музея несколько месяцев находилась на складах. Возведение специального музейного здания шло в три этапа и продолжалось более 30 лет. Это был первый и уникальный опыт проектирования и строительства в России здания специального музейного назначения. Процессом строительства ведал комитет для устройства музея. Постройку здания, возводимого с 1874 года по проекту архитектора Ипполита Монигетти, курировал член комитета – "старший архитектор Московской дворцовой конторы" Николай Шохин. В 1877 году была закончена центральная часть здания музея, в которой разместили музейную коллекцию. 11 июня (30 мая по старому стилю) 1877 года музей открылся для публики в собственном здании на Лубянской площади. Строительство южного (правого) крыла музея завершилось в 1896 году. Оно велось по проекту архитектора Шохина (руководил строительством архитектор Август Вебер, при участии архитектора Ивана Машкова). Северный корпус (левое крыло музея) был построен в 1903-1907 годах по проекту Георгия Макаева архитекторами Василием Ерамишанцевым и Владимиром Воейковым. В левом крыле музея разместилась Большая аудитория, открытая в 1907 году и позволившая проводить широкую публичную демонстрацию научных опытов, лекции, диспуты, литературные вечера, конференции. Революционные события 1917 года лишили музей государственной поддержки. Основным источником дохода стали средства от сдачи в аренду помещений музея. В октябре 1918 года музей был передан в распоряжение Народного Комиссариата по просвещению. В июле 1919 года его переименовали в Центральный институт политехнических знаний. В декабре 1922 года институт перевели в ведение Главнауки и поменяли его название на Российский государственный политехнический музей. В 1923 году был принят новый устав музея, который выделил новое направление музейной деятельности – приближение к нуждам промышленности. Музей стал научной и практической базой земледелия и индустриализации страны. С начала 1930-х годов шла непрерывная реорганизация музея. Главными направлениями его работы стали техническая пропаганда и политехническое образование. Музей превратился в научно-методический центр сети технических музеев страны. Поворотным пунктом в истории музея стала Всесоюзная выставка "Наши достижения", открывшаяся в январе 1934 года и демонстрировавшая достижения социалистической индустрии за годы первой пятилетки. В 1935 году экспонаты выставки составили основу новой экспозиции Политехнического музея. К 1937 году в нем появились постоянные отделы – энергетики, топливной промышленности, металлургии, машиностроения, химии, связи, приборостроения, которые отражали последовательное развитие важнейших отраслей хозяйства страны. В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) музей был закрыт. В нем находились два убежища общей̆ вместимостью 250 человек. В мае 1943 года музей вновь открыл залы для посетителей.В январе 1947 года было утверждено новое положение о музее. Он стал называться Государственным политехническим музеем и объявлялся "центральным научно-просветительным и научно-исследовательским учреждением в области распространения научно-технических знаний". В 1947 году музей вошел в структуру Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, которое было позже переименовано во Всесоюзное общество "Знание" (ВОЗ). Вместе с Политехническим музеем в ведение Общества были переданы Государственная политехническая библиотека, созданная вместе с музеем в 1872 году, и Центральный лекторий, образованный на базе Большой аудитории музея.К 1950 году закончилось послевоенное восстановление экспозиций музея, которая стала активно пополняться образцами новейшей продукции промышленных предприятий страны. В 1956 году в нем работали 50 музейных демонстрационных залов и кабинетов, в которых было представлено свыше 20 тысяч экспонатов, отражающих уровень развития и достижения советской промышленности. В 1970-х годах чисто музейное направление в деятельности музея отошло на второй план, в его работе преобладали задачи и мероприятия идеологической направленности. Политехнический музей стал рупором научно-технической и политической пропаганды. В 1988 году ему был придан статус головного музея истории науки и техники СССР. Политехнический музей стал координатором работы музеев технического профиля в области поиска, хранения и изучения памятников науки и техники, экспертизы старинной техники на предмет ее исторической значимости и центром научной и методической помощи этим музеям. В составе фонда Политехнического музея было сформировано более 100 музейных коллекций, имеющих национальное и мировое значение. В декабре 1991 года указом президента Российской Федерации Политехнический музей был объявлен "особо ценным объектом национального наследия России". С июня 1992 года он находится в ведении Министерства культуры РФ. В состав комплекса "Государственный политехнический музей" с 1992 года вошла Политехническая библиотека, которая с 1947 года занималась популяризацией научно-технических знаний и являлась депозитарием изданий общества "Знание". В 1994 году библиотека получила статус филиала Политехнического музея, а с 2003 года стала его подразделением – Научной библиотекой. Большая аудитория Политехнического музея в 2009 году получила статус объекта культурного наследия федерального значения. В нем проводились поэтические и музыкальные вечера, встречи с выдающимися людьми, проходили выступления ученых, лекции и мастер-классы, направленные на популяризацию науки в ее самых разных проявлениях (от экономики до физики элементарных частиц), а также дискуссии общественно-политического характера.В апреле 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев дал поручение правительству РФ разработать концепцию создания Музея науки на базе Политехнического музея. В том же году постановлением правительства РФ был создан попечительский совет музея. Политехнический музей провел международный конкурс на разработку концепции музея, по итогам которого была выбрана концепция британской компании Event Communications, специализирующейся в области музейного проектирования. В апреле 2011 года министерство культуры РФ утвердило разработанную ей концепцию создания музея, которая предусматривает, в частности, реконструкцию исторического здания, увеличение образовательных площадей, публичных пространств, развитие просветительских и иных коммуникационных программ для посетителей разного возраста. В том же году по итогам конкурса выбрали архитектурную концепцию реконструкции здания Политехнического музея японского архитектора Дзунъи Исигами, созданную им в партнерстве с международной компанией ARUP. Согласно проекту архитектора, Политехнический музей станет органичной частью города. Он будет поделен на две функциональные зоны: музей-парк и классический музей. В первой, в частности, расположатся временные хранилища и выставки, лектории, административно-учебная зона с библиотекой и реставрационной мастерской. Вторая зона включает Большую аудиторию на 700 мест, галереи, химическую лабораторию. Часть новых выставочных помещений оборудуют в чердачных пространствах музея. После реконструкции площадь музея увеличится с 32 до 48 тысяч квадратных метров за счет перемещения инженерных коммуникаций и строительства новых подземных этажей. Здание музея официально закрылось 9 января 2013 года. Его реконструкция началась в январе 2015 года. Изначально работы предполагалось завершить в 2016 году, но сроки постоянно переносились: сначала на 2018 год, затем на 2021 год. Новый срок сдачи объекта намечен на 2025 год. Планируется к концу 2023 года успеть завершить основные строительно-монтажные работы и отделку внутренних помещений. Во время реконструкции музей продолжает работу в технополисе "Москва" на территории бывшего Автомобильного завода им. Ленинского комсомола (АЗЛК) в Текстильщиках, там разместились Открытая коллекция – первое в Москве музейное хранилище, куда могут попасть все желающие и Политехническая библиотека. С 2014 по 2020 год работала экспозиция Политеха "Россия делает сама" в 26 павильоне ВДНХ. Она закрылась 1 марта 2020 года после шести лет работы. Фонды музея были переведены на временное хранение в специально оборудованные помещения. Директором Политехнического музея с декабря 2020 года является Елена Проничева.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

ссср

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политехнический музей, воз, московская городская дума, россия, москва, ссср