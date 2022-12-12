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Здание Политехнического музея могут открыть после реконструкции в 2025 году - РИА Новости, 12.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221212/politekh-1837603369.html
Здание Политехнического музея могут открыть после реконструкции в 2025 году
Здание Политехнического музея могут открыть после реконструкции в 2025 году - РИА Новости, 12.12.2022
Здание Политехнического музея могут открыть после реконструкции в 2025 году
Старинное здание Политеха на Лубянке все еще закрыто на реконструкцию. Но на свое 150-летие музей приготовил недельную праздничную программу мероприятий, в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T06:00
2022-12-12T10:12
культура
новости культуры
политехнический музей
москва
реконструкция здания и концепция развития политехнического музея
музеи
куда сходить
что посмотреть
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Старинное здание Политеха на Лубянке все еще закрыто на реконструкцию. Но на свое 150-летие музей приготовил недельную праздничную программу мероприятий, в которых может принять участие каждый желающий.Новая концепцияЗнаменитое историческое здание Политеха, расположенное на Лубянке, закрылось 10 января 2013 года. Как сообщили РИА Новости в музее, реконструкция может продлиться до 2025 года. "Обновится не только внешний вид, но и концепция. Если раньше это было место для хранения коллекций экспонатов, проведения лекций и экскурсий, то теперь музей станет открытой площадкой для образовательных и творческих проектов. В отреставрированном здании расположится самая большая в мире техническая библиотека, модель первой советской атомной бомбы, космические аппараты, ядерные реакторы и первый советский робот-экскурсовод. Площадь музея увеличится на 16 тысяч квадратных метров", — пояснили в Политехе.Экскурсии и "Научный электробус"В Ильинском сквере открыта выставка-тизер "Музей науки в городе" . Она рассказывает об истории Политеха как части городской среды. Москвичи и гости столицы смогут прокатиться на "Научном электробусе" – его маршрут пройдет мимо зданий Миусского трамвайного депо, Георгиевской электростанции, ГЭС-1 и ГЭС-2 и остановится у метро "Китай-город". Будут проходить экскурсии по Открытой коллекции музея, где выставлены редкие предметы из фондов и экспозиции "Когда устройства были большими". На мероприятии "Нерассказанные истории науки" музей расскажет о малоизвестных ученых и их открытиях, а в туре "Музей и время" – о том, как меняются культурные учреждения.Кроме того, Политех готовится к скорому открытию юбилейной выставки "Парадоксальные прорывы". Организаторы обещают, что через историю самого музея посетители смогут проследить эволюцию науки и технологий, а также трансформацию общества и цивилизации.
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новости культуры, политехнический музей, москва, реконструкция здания и концепция развития политехнического музея, музеи, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Политехнический музей, Москва, Реконструкция здания и концепция развития Политехнического музея, Музеи, куда сходить , что посмотреть
06:00 12.12.2022 (обновлено: 10:12 12.12.2022)
 
Здание Политехнического музея могут открыть после реконструкции в 2025 году

Здание Политехнического музея, который празднует 150-летие, может открыться в 2025 году

© Фото : предоставлено пресс-службой Политехнического музеяПолитехнический музей сегодня
Политехнический музей сегодня - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Политехнического музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Старинное здание Политеха на Лубянке все еще закрыто на реконструкцию. Но на свое 150-летие музей приготовил недельную праздничную программу мероприятий, в которых может принять участие каждый желающий.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкРабочие во время реставрационных работ в Политехническом музее в Москве
Рабочие во время реставрационных работ в Политехническом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Рабочие во время реставрационных работ в Политехническом музее в Москве

Новая концепция

Знаменитое историческое здание Политеха, расположенное на Лубянке, закрылось 10 января 2013 года. Как сообщили РИА Новости в музее, реконструкция может продлиться до 2025 года.
"Обновится не только внешний вид, но и концепция. Если раньше это было место для хранения коллекций экспонатов, проведения лекций и экскурсий, то теперь музей станет открытой площадкой для образовательных и творческих проектов. В отреставрированном здании расположится самая большая в мире техническая библиотека, модель первой советской атомной бомбы, космические аппараты, ядерные реакторы и первый советский робот-экскурсовод. Площадь музея увеличится на 16 тысяч квадратных метров", — пояснили в Политехе.

Экскурсии и "Научный электробус"

В Ильинском сквере открыта выставка-тизер "Музей науки в городе" . Она рассказывает об истории Политеха как части городской среды. Москвичи и гости столицы смогут прокатиться на "Научном электробусе" – его маршрут пройдет мимо зданий Миусского трамвайного депо, Георгиевской электростанции, ГЭС-1 и ГЭС-2 и остановится у метро "Китай-город".
Будут проходить экскурсии по Открытой коллекции музея, где выставлены редкие предметы из фондов и экспозиции "Когда устройства были большими". На мероприятии "Нерассказанные истории науки" музей расскажет о малоизвестных ученых и их открытиях, а в туре "Музей и время" – о том, как меняются культурные учреждения.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Амфитеатр в "Музейном парке" перед главным входом в Политехнический музей со стороны Лубянской площади в Москве

Повседневная жизнь в Москве
1 из 7

Амфитеатр в "Музейном парке" перед главным входом в Политехнический музей со стороны Лубянской площади в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Фото : предоставлено пресс-службой Политехнического музея

Главное здание Политехнического музея. Конец XIX века

Главное здание Политехнического музея. Конец 19 века
2 из 7

Главное здание Политехнического музея. Конец XIX века

© Фото : предоставлено пресс-службой Политехнического музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Политехнического музеяГлавное здание Политехнического музея. 1950 год
Главное здание Политехнического музея. 1950 год
3 из 7
Главное здание Политехнического музея. 1950 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Политехнического музея
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в медиабанк

Подготовка экспонатов в музее

Подготовка экспонатов в музее
4 из 7

Подготовка экспонатов в музее

© РИА Новости / Артем Житенев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

Автомобиль "Руссо-Балт" модели К12-20 1911 года выпуска на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" в павильоне Политехнический музей на ВДНХ.

Автомобиль Руссо-Балт модели К12-20 1911 года выпуска на выставке Руссо-Балт
5 из 7

Автомобиль "Руссо-Балт" модели К12-20 1911 года выпуска на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" в павильоне Политехнический музей на ВДНХ.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

Автомобиль Peugeot Bebe BP1 1913 года выпуска на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" в павильоне Политехнический музей на ВДНХ

Выставка Руссо-Балт. Первый. Легендарный
6 из 7

Автомобиль Peugeot Bebe BP1 1913 года выпуска на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" в павильоне Политехнический музей на ВДНХ

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

Автомобиль "Руссо-Балт" модели К12-20 1911 года выпуска на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" в павильоне Политехнический музей на ВДНХ

Выставка Руссо-Балт. Первый. Легендарный
7 из 7

Автомобиль "Руссо-Балт" модели К12-20 1911 года выпуска на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" в павильоне Политехнический музей на ВДНХ

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Амфитеатр в "Музейном парке" перед главным входом в Политехнический музей со стороны Лубянской площади в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 7

Главное здание Политехнического музея. Конец XIX века

© Фото : предоставлено пресс-службой Политехнического музея
3 из 7
Главное здание Политехнического музея. 1950 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Политехнического музея
4 из 7

Подготовка экспонатов в музее

© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
5 из 7

Автомобиль "Руссо-Балт" модели К12-20 1911 года выпуска на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" в павильоне Политехнический музей на ВДНХ.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Автомобиль Peugeot Bebe BP1 1913 года выпуска на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" в павильоне Политехнический музей на ВДНХ

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
7 из 7

Автомобиль "Руссо-Балт" модели К12-20 1911 года выпуска на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" в павильоне Политехнический музей на ВДНХ

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Кроме того, Политех готовится к скорому открытию юбилейной выставки "Парадоксальные прорывы". Организаторы обещают, что через историю самого музея посетители смогут проследить эволюцию науки и технологий, а также трансформацию общества и цивилизации.
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КультураНовости культурыПолитехнический музейМоскваРеконструкция здания и концепция развития Политехнического музеяМузеикуда сходитьчто посмотреть
 
 
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