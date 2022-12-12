Здание Политехнического музея могут открыть после реконструкции в 2025 году

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Старинное здание Политеха на Лубянке все еще закрыто на реконструкцию. Но на свое 150-летие музей приготовил недельную праздничную программу мероприятий, в которых может принять участие каждый желающий.Новая концепцияЗнаменитое историческое здание Политеха, расположенное на Лубянке, закрылось 10 января 2013 года. Как сообщили РИА Новости в музее, реконструкция может продлиться до 2025 года. "Обновится не только внешний вид, но и концепция. Если раньше это было место для хранения коллекций экспонатов, проведения лекций и экскурсий, то теперь музей станет открытой площадкой для образовательных и творческих проектов. В отреставрированном здании расположится самая большая в мире техническая библиотека, модель первой советской атомной бомбы, космические аппараты, ядерные реакторы и первый советский робот-экскурсовод. Площадь музея увеличится на 16 тысяч квадратных метров", — пояснили в Политехе.Экскурсии и "Научный электробус"В Ильинском сквере открыта выставка-тизер "Музей науки в городе" . Она рассказывает об истории Политеха как части городской среды. Москвичи и гости столицы смогут прокатиться на "Научном электробусе" – его маршрут пройдет мимо зданий Миусского трамвайного депо, Георгиевской электростанции, ГЭС-1 и ГЭС-2 и остановится у метро "Китай-город". Будут проходить экскурсии по Открытой коллекции музея, где выставлены редкие предметы из фондов и экспозиции "Когда устройства были большими". На мероприятии "Нерассказанные истории науки" музей расскажет о малоизвестных ученых и их открытиях, а в туре "Музей и время" – о том, как меняются культурные учреждения.Кроме того, Политех готовится к скорому открытию юбилейной выставки "Парадоксальные прорывы". Организаторы обещают, что через историю самого музея посетители смогут проследить эволюцию науки и технологий, а также трансформацию общества и цивилизации.
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Старинное здание Политеха на Лубянке все еще закрыто на реконструкцию. Но на свое 150-летие музей приготовил недельную праздничную программу мероприятий, в которых может принять участие каждый желающий.
Рабочие во время реставрационных работ в Политехническом музее в Москве
Новая концепция
Знаменитое историческое здание Политеха, расположенное на Лубянке, закрылось 10 января 2013 года. Как сообщили РИА Новости в музее, реконструкция может продлиться до 2025 года.
"Обновится не только внешний вид, но и концепция. Если раньше это было место для хранения коллекций экспонатов, проведения лекций и экскурсий, то теперь музей станет открытой площадкой для образовательных и творческих проектов. В отреставрированном здании расположится самая большая в мире техническая библиотека, модель первой советской атомной бомбы, космические аппараты, ядерные реакторы и первый советский робот-экскурсовод. Площадь музея увеличится на 16 тысяч квадратных метров", — пояснили в Политехе.
Экскурсии и "Научный электробус"
В Ильинском сквере открыта выставка-тизер "Музей науки в городе" . Она рассказывает об истории Политеха как части городской среды. Москвичи и гости столицы смогут прокатиться на "Научном электробусе" – его маршрут пройдет мимо зданий Миусского трамвайного депо, Георгиевской электростанции, ГЭС-1 и ГЭС-2 и остановится у метро "Китай-город".
Будут проходить экскурсии по Открытой коллекции музея, где выставлены редкие предметы из фондов и экспозиции "Когда устройства были большими". На мероприятии "Нерассказанные истории науки" музей расскажет о малоизвестных ученых и их открытиях, а в туре "Музей и время" – о том, как меняются культурные учреждения.
Кроме того, Политех готовится к скорому открытию юбилейной выставки "Парадоксальные прорывы". Организаторы обещают, что через историю самого музея посетители смогут проследить эволюцию науки и технологий, а также трансформацию общества и цивилизации.
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