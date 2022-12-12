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Рогов: подрыв моста в пригороде Мелитополя совершили украинские диверсанты
Рогов: подрыв моста в пригороде Мелитополя совершили украинские диверсанты - РИА Новости, 12.12.2022
Рогов: подрыв моста в пригороде Мелитополя совершили украинские диверсанты
Украинские диверсанты стоят за подрывом моста в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка, случившиеся расценивается как теракт, заявил председатель... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:12
2022-12-12T23:12
2022-12-12T23:13
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир рогов
мелитополь
константиновка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Украинские диверсанты стоят за подрывом моста в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка, случившиеся расценивается как теракт, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в Мелитополе и пригороде прозвучало два мощных взрыва, позже стало известно о повреждении моста. Предварительно, у опоры заложили взрывчатку."За подрывом моста стоят диверсанты режима Зеленского. Случившиеся нами расценивается как теракт", - сказал РИА Новости Рогов.
https://ria.ru/20221212/bulyuk-1838186777.html
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происшествия, владимир рогов, мелитополь, константиновка, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Рогов, Мелитополь, Константиновка, Запорожская область
23:12 12.12.2022 (обновлено: 23:13 12.12.2022)
Рогов: подрыв моста в пригороде Мелитополя совершили украинские диверсанты
Рогов: за подрывом моста в пригороде Мелитополя стоят украинские диверсанты