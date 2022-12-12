https://ria.ru/20221212/podozrevaemye-1838197417.html

По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика

По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика - РИА Новости, 12.12.2022

По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика

По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в управлении... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T21:56

2022-12-12T21:56

2022-12-12T23:26

происшествия

пожар в тц "мега химки"

московская область (подмосковье)

химки

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области."Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в городе Химки и гибели человека", — говорится в заявлении. Уточняется, что следователи провели осмотр здания гипермаркета и прилегающей к нему территории с применением криминалистической техники, в том числе квадрокоптера. По делу допросили более 30 свидетелей, а также провели осмотр автомобилей, находящихся на стоянке возле ТЦ.Кроме того, сотрудники СК изъяли десять системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, электродержатель, техническую документацию здания и строительной организации, осуществляющей ремонтные работы. Они также провели обыски и назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую и взрывотехническую экспертизы.Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в ТЦ "МЕГА Химки" рано утром 9 декабря. В результате происшествия гипермаркет OBI почти полностью сгорел. Основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.

https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html

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происшествия, пожар в тц "мега химки", московская область (подмосковье), химки, россия, obi