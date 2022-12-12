По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика

СК России сообщил о задержании прораба и сварщика по делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки"
Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.
Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.
Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.
Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.
В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.
В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.
Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.
Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.
В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.
В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.
Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.
Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.
В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.
В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.
Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.
Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.
Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.
Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.
В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.
Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.
В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.
Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.
В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.
Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.
Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.