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По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика - РИА Новости, 12.12.2022
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По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика
По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика - РИА Новости, 12.12.2022
По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика
По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в управлении... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:56
2022-12-12T23:26
происшествия
пожар в тц "мега химки"
московская область (подмосковье)
химки
россия
obi
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области."Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в городе Химки и гибели человека", — говорится в заявлении. Уточняется, что следователи провели осмотр здания гипермаркета и прилегающей к нему территории с применением криминалистической техники, в том числе квадрокоптера. По делу допросили более 30 свидетелей, а также провели осмотр автомобилей, находящихся на стоянке возле ТЦ.Кроме того, сотрудники СК изъяли десять системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, электродержатель, техническую документацию здания и строительной организации, осуществляющей ремонтные работы. Они также провели обыски и назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую и взрывотехническую экспертизы.Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в ТЦ "МЕГА Химки" рано утром 9 декабря. В результате происшествия гипермаркет OBI почти полностью сгорел. Основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.
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происшествия, пожар в тц "мега химки", московская область (подмосковье), химки, россия, obi
Происшествия, Пожар в ТЦ "Мега Химки", Московская область (Подмосковье), Химки, Россия, OBI
21:56 12.12.2022 (обновлено: 23:26 12.12.2022)
 
По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика

СК России сообщил о задержании прораба и сварщика по делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПожар в ТЦ "МЕГА Химки"
Пожар в ТЦ МЕГА Химки - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожар в ТЦ "МЕГА Химки". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. По делу о пожаре в ТЦ "МЕГА Химки" задержали прораба и сварщика, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области.
"Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в городе Химки и гибели человека", — говорится в заявлении.
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.

Пожар в ТЦ Мега Химки
1 из 10

Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар
2 из 10

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

Пожар в ТЦ Мега Химки
3 из 10

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

Пожар в ТЦ Мега Химки
4 из 10

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

Пожар в ТЦ Мега Химки
5 из 10

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

Пожар в магазине OBI в торговом центре МЕГА Химки
6 из 10

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

Пожар в ТЦ Мега Химки
7 из 10

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

Пожар в ТЦ Мега Химки
8 из 10

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

Сотрудники полиции рядом с магазином OBI в торговом центре МЕГА Химки
9 из 10

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар
10 из 10

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 10

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Уточняется, что следователи провели осмотр здания гипермаркета и прилегающей к нему территории с применением криминалистической техники, в том числе квадрокоптера. По делу допросили более 30 свидетелей, а также провели осмотр автомобилей, находящихся на стоянке возле ТЦ.
Кроме того, сотрудники СК изъяли десять системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, электродержатель, техническую документацию здания и строительной организации, осуществляющей ремонтные работы. Они также провели обыски и назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую и взрывотехническую экспертизы.
Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в магазине OBI в ТЦ "МЕГА Химки" рано утром 9 декабря. В результате происшествия гипермаркет OBI почти полностью сгорел. Основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.
Пожар в ТЦ Мега Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 10:34
Крупные пожары в торговых центрах в России в 2017-2022 годах
 
ПроисшествияПожар в ТЦ "Мега Химки"Московская область (Подмосковье)ХимкиРоссияOBI
 
 
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