Рейтинг@Mail.ru
В Англии погибли дети, провалившиеся под лед на озере - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/podled-1838086255.html
В Англии погибли дети, провалившиеся под лед на озере
В Англии погибли дети, провалившиеся под лед на озере - РИА Новости, 12.12.2022
В Англии погибли дети, провалившиеся под лед на озере
Три ребенка, которые в воскресенье провалились под лед на озере в городе Солихалл в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, погибли, передает телеканал Sky... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:04
2022-12-12T15:04
в мире
англия
уэст-мидлендс
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155006/73/1550067363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_291e05895844b0d463bc65c9b2bbd41f.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Три ребенка, которые в воскресенье провалились под лед на озере в городе Солихалл в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, погибли, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.Ранее телеканал Sky News сообщал, что несколько детей провалились под лед на озере в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, четверо из детей, которых спасатели вытащили, находились в критическом состоянии."Три мальчика восьми, десяти и одиннадцати лет погибли после падения в ледяное озеро в Солихалле", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что четвертый ребенок в возрасте шести лет остается в критическом состоянии, поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку, по информации полиции, под лед могли провалиться до шести детей. Ранее инспектор полиции графства Уэст-Мидлендс Ричард Харрис заявил, что шансы спасти оставшихся детей очень малы ввиду низких температур, возраста детей и времени суток, когда произошел инцидент.На прошлой неделе в Великобританию пришла холодная погода, в некоторых ее частях выпал снег и установились морозы. Такая погода сохранится в ближайшие дни, ожидается, что температура может упасть до -10 градусов в некоторых регионах.
https://ria.ru/20220627/gruziya-1798473228.html
https://ria.ru/20221212/antalya-1838057942.html
англия
уэст-мидлендс
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155006/73/1550067363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_328b28b5049a6ce9f50d631ce43695b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, англия, уэст-мидлендс, великобритания
В мире, Англия, Уэст-Мидлендс, Великобритания
15:04 12.12.2022
 
В Англии погибли дети, провалившиеся под лед на озере

Sky News: три ребенка, провалившиеся под лед на озере в Англии, погибли

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкЛед на озере
Лед на озере - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Лед на озере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Три ребенка, которые в воскресенье провалились под лед на озере в городе Солихалл в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, погибли, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что несколько детей провалились под лед на озере в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, четверо из детей, которых спасатели вытащили, находились в критическом состоянии.
Крестовый перевал – высшая точка Военно-Грузинской дороги - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:00Туризм
Сошедший оползень накрыл туриста в Грузии
"Три мальчика восьми, десяти и одиннадцати лет погибли после падения в ледяное озеро в Солихалле", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что четвертый ребенок в возрасте шести лет остается в критическом состоянии, поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку, по информации полиции, под лед могли провалиться до шести детей. Ранее инспектор полиции графства Уэст-Мидлендс Ричард Харрис заявил, что шансы спасти оставшихся детей очень малы ввиду низких температур, возраста детей и времени суток, когда произошел инцидент.
На прошлой неделе в Великобританию пришла холодная погода, в некоторых ее частях выпал снег и установились морозы. Такая погода сохранится в ближайшие дни, ожидается, что температура может упасть до -10 градусов в некоторых регионах.
Анталья - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 14:50Туризм
Эксперт рассказал, как сказалось на туристах наводнение в Анталье
 
В миреАнглияУэст-МидлендсВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала