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В Англии погибли дети, провалившиеся под лед на озере
В Англии погибли дети, провалившиеся под лед на озере - РИА Новости, 12.12.2022
В Англии погибли дети, провалившиеся под лед на озере
Три ребенка, которые в воскресенье провалились под лед на озере в городе Солихалл в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, погибли, передает телеканал Sky... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:04
2022-12-12T15:04
2022-12-12T15:04
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Три ребенка, которые в воскресенье провалились под лед на озере в городе Солихалл в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, погибли, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.Ранее телеканал Sky News сообщал, что несколько детей провалились под лед на озере в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, четверо из детей, которых спасатели вытащили, находились в критическом состоянии."Три мальчика восьми, десяти и одиннадцати лет погибли после падения в ледяное озеро в Солихалле", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что четвертый ребенок в возрасте шести лет остается в критическом состоянии, поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку, по информации полиции, под лед могли провалиться до шести детей. Ранее инспектор полиции графства Уэст-Мидлендс Ричард Харрис заявил, что шансы спасти оставшихся детей очень малы ввиду низких температур, возраста детей и времени суток, когда произошел инцидент.На прошлой неделе в Великобританию пришла холодная погода, в некоторых ее частях выпал снег и установились морозы. Такая погода сохранится в ближайшие дни, ожидается, что температура может упасть до -10 градусов в некоторых регионах.
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в мире, англия, уэст-мидлендс, великобритания
В мире, Англия, Уэст-Мидлендс, Великобритания
В Англии погибли дети, провалившиеся под лед на озере
Sky News: три ребенка, провалившиеся под лед на озере в Англии, погибли