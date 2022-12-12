https://ria.ru/20221212/podderzhka-1838124587.html

Дуда заявил о необходимости финансовой поддержки Польши и Германии

Дуда заявил о необходимости финансовой поддержки Польши и Германии - РИА Новости, 12.12.2022

Дуда заявил о необходимости финансовой поддержки Польши и Германии

Число украинских беженцев в Польше и Германии растет, страны должны обратиться за финансовой поддержкой в Евросоюз, заявил польский президент Анджей Дуда после... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:41

2022-12-12T16:41

2022-12-12T17:01

в мире

польша

германия

анджей дуда

франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 12 дек — РИА Новости. Число украинских беженцев в Польше и Германии растет, страны должны обратиться за финансовой поддержкой в Евросоюз, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером."Число беженцев в Польше в последние недели и месяцы увеличилось. Мы считаем, что их сейчас около 3 миллионов. Вероятно, что это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах. Некоторые беженцы считают Польшу транзитной страной. Германия должна ожидать того, что число беженцев будет расти", - сказал Дуда."Мы должны обратиться к европейскому сообществу, к Европейской комиссии с просьбой о специальной финансовой поддержке наших стран, которые берут на себя груз в связи с принятием беженцев", - добавил он.

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польша

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, германия, анджей дуда, франк-вальтер штайнмайер