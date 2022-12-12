https://ria.ru/20221212/podderzhka-1838124587.html
Дуда заявил о необходимости финансовой поддержки Польши и Германии
Дуда заявил о необходимости финансовой поддержки Польши и Германии - РИА Новости, 12.12.2022
Дуда заявил о необходимости финансовой поддержки Польши и Германии
Число украинских беженцев в Польше и Германии растет, страны должны обратиться за финансовой поддержкой в Евросоюз, заявил польский президент Анджей Дуда после... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:41
2022-12-12T16:41
2022-12-12T17:01
в мире
польша
германия
анджей дуда
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 12 дек — РИА Новости. Число украинских беженцев в Польше и Германии растет, страны должны обратиться за финансовой поддержкой в Евросоюз, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером."Число беженцев в Польше в последние недели и месяцы увеличилось. Мы считаем, что их сейчас около 3 миллионов. Вероятно, что это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах. Некоторые беженцы считают Польшу транзитной страной. Германия должна ожидать того, что число беженцев будет расти", - сказал Дуда."Мы должны обратиться к европейскому сообществу, к Европейской комиссии с просьбой о специальной финансовой поддержке наших стран, которые берут на себя груз в связи с принятием беженцев", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, германия, анджей дуда, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Польша, Германия, Анджей Дуда, Франк-Вальтер Штайнмайер
16:41 12.12.2022 (обновлено: 17:01 12.12.2022)
Дуда заявил о необходимости финансовой поддержки Польши и Германии
Дуда: Польша и Германия обратятся за финансовой поддержкой из-за украинских беженцев
БЕРЛИН, 12 дек — РИА Новости. Число украинских беженцев в Польше и Германии растет, страны должны обратиться за финансовой поддержкой в Евросоюз, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Число беженцев в Польше в последние недели и месяцы увеличилось. Мы считаем, что их сейчас около 3 миллионов. Вероятно, что это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах. Некоторые беженцы считают Польшу транзитной страной. Германия должна ожидать того, что число беженцев будет расти", - сказал Дуда.
"Мы должны обратиться к европейскому сообществу, к Европейской комиссии с просьбой о специальной финансовой поддержке наших стран, которые берут на себя груз в связи с принятием беженцев", - добавил он.