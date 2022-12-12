13:50 12.12.2022 (обновлено: 13:58 12.12.2022)
Историк рассказала, почему Запад ненавидит СССР за победу в войне
Историк Нарочницкая: победа СССР 9 мая 1945 года помешала мировому господству Запада
© РИА Новости / Анатолий Морозов / Перейти в медиабанкМаршал Жуков подписывает Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Карлсхорсте в Берлине
Маршал Жуков подписывает Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Карлсхорсте в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне сделала Советскую Россию настоящей сверхдержавой, которая мешала западным государствам установить мировое господство, именно поэтому на Западе ненавидят 9 мая 1945 года, заявила доктор исторических наук, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая.
В 1920-30-е годы Советская Россия еще не была великой державой – она едва справлялась со многими проблемами, "ее теснили по всем параметрам", отметила Нарочницкая, выступая в понедельник в Москве на научной конференции "Советская эпоха в научных исследованиях и музейной презентации: к 100-летию создания СССР".
"Великой державой ее сделал только май 1945 года", - подчеркнула Нарочницкая. "Как только Советский Союз стал великой державой, вот тут-то он немедленно был объявлен препятствием для мирового господства. Потому что такое государство - с возросшим международным престижем, с мобилизованной армией, а затем и, слава богу, с ядерным оружием, что сделало невозможным шантаж против нас – такое государство, как и сегодняшняя Россия, является препятствием для любого, кто хочет стать господином мира", - пояснила она.
По словам Нарочницкой, "ненависть Запада к Сталину при очень бережном отношении к имени Ленина заставляет задуматься, что за этим стоит". Вопрос в том, почему Запад, например, спокойно относится к имени Максимильена Робеспьера, при котором в конце XVIII века во Франции был развязан массовый террор, добавила она.
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