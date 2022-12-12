https://ria.ru/20221212/pobeda-1838046016.html

Историк рассказала, почему Запад ненавидит СССР за победу в войне

Историк рассказала, почему Запад ненавидит СССР за победу в войне - РИА Новости, 12.12.2022

Историк рассказала, почему Запад ненавидит СССР за победу в войне

Победа в Великой Отечественной войне сделала Советскую Россию настоящей сверхдержавой, которая мешала западным государствам установить мировое господство,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:50

2022-12-12T13:50

2022-12-12T13:58

в мире

россия

наталия нарочницкая

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

ссср

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне сделала Советскую Россию настоящей сверхдержавой, которая мешала западным государствам установить мировое господство, именно поэтому на Западе ненавидят 9 мая 1945 года, заявила доктор исторических наук, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая.В 1920-30-е годы Советская Россия еще не была великой державой – она едва справлялась со многими проблемами, "ее теснили по всем параметрам", отметила Нарочницкая, выступая в понедельник в Москве на научной конференции "Советская эпоха в научных исследованиях и музейной презентации: к 100-летию создания СССР"."Великой державой ее сделал только май 1945 года", - подчеркнула Нарочницкая. "Как только Советский Союз стал великой державой, вот тут-то он немедленно был объявлен препятствием для мирового господства. Потому что такое государство - с возросшим международным престижем, с мобилизованной армией, а затем и, слава богу, с ядерным оружием, что сделало невозможным шантаж против нас – такое государство, как и сегодняшняя Россия, является препятствием для любого, кто хочет стать господином мира", - пояснила она.По словам Нарочницкой, "ненависть Запада к Сталину при очень бережном отношении к имени Ленина заставляет задуматься, что за этим стоит". Вопрос в том, почему Запад, например, спокойно относится к имени Максимильена Робеспьера, при котором в конце XVIII века во Франции был развязан массовый террор, добавила она.

https://ria.ru/20220507/kapitulyatsiya-1787227122.html

https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html

россия

ссср

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, наталия нарочницкая, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), ссср